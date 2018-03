Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, er inviteret til at tale i USA's kongres, oplyser formanden for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan.

Macron indleder i næste måned et officielt besøg i USA.

»Frankrig er ikke bare vores ældste allierede, men også en af de stærkeste,« siger Ryan.

»Jeg ser frem til at byde præsident Macron velkommen til USA's kongres for at tale til de to kamre 25. april.«