Frankrig vil tillade tilbageholdelse af migranter i 90 dage

Frankrigs nationalforsamling har søndag aften stemt for en kontroversiel immigrationslov, der har blotlagt en hidtil uset splittelse i præsident Emmanuel Macrons parti, La République En Marche (LREM).

Loven betyder blandt andet, at migranter, der venter på at blive udvist, kan tilbageholdes af myndighederne i op mod 90 dage. Hidtil har det været 45 dage.

Lovforslaget blev godkendt af Nationalforsamlingen med 228 stemmer for og 139 imod. 24 undlod at stemme, skriver nyhedsbureauet dpa.

Nu sendes forslaget videre til debat i det franske parlaments andet kammer, Senatet, hvor centrumhøjre-oppositionen har flertal.

Ifølge præsident Macrons regering er loven nøglen til at sikre, at flygtninge får en bedre modtagelse i Frankrig. Samtidig vil regeringen sikre, at illegale migranter bliver udvist.

Læs også Macrons passionerede opsang: »Der er udbrudt en slags europæisk borgerkrig«

Men forslaget har skabt sjældent stor uenighed i Macrons egne rækker. Således stemte mindst et medlem af det unge centrumparti LREM søndag imod forslaget om en forlængelse af tilbageholdelsesperioden. Flere medlemmer undlod af stemme.

- Det vigtigste for mig er, at jeg er i stand til at udføre mit arbejde. Og en del af mit arbejde går ud på at stemme for en retfærdig lovgivning, siger LREM-medlem Sonia Krimi, der stemte imod forslaget.

Flere kritikere mener, at loven bør forbyde frihedsberøvelse af børn.

Andre bestemmelser reducerer asylansøgeres frister for eksempelvis at appellere beslutninger.

Omvendt indeholder lovforslaget også foranstaltninger, som skal gøre det lettere for anerkendte flygtninge at blive familiesammenført.

I tilføjelse lover den franske regering mere hjælp til anerkendte flygtninge i form af boliger, sprogkurser og beskæftigelse.

Ligeledes vil regeringen gøre det nemmere for mindreårige at få asyl, ligesom den har et erklæret mål om at halvere behandlingstiden.

/ritzau/

Læs også Da Frankrigs præsident stødte ind i ’Madame Non’ i Berlin, blev ombygningen af EU igen lagt på køl

USA-kender: Macron har fået et godt forhold til Trump

Frankrigs præsident lander mandag i USA og tager hul på et besøg over flere dage hos præsident Donald Trump.

At have en god personlig relation til Donald Trump er en afgørende betingelse for at få god politisk relation, og det er den franske præsident Emmanuel Macron lykkes med, siger ekspert. Her ses de to præsidenter ved Donald Trumps besøg i Frankrig sidste år. / AFP PHOTO / Mandel NGAN

Da den amerikanske præsident, Donald Trump, sidste år lagde vejen forbi Frankrig, stod han tilbage med et godt indtryk af den franske præsident, Emmanuel Macron.

Selv om de to er politisk uenige om det meste, har de fået et venskabeligt forhold, som Macron vil forsøge at bygge videre på, når han mandag lander i USA.

Læs også Trump vågnede og så i TV, at han i løbet af natten havde indført nye sanktioner mod Rusland. Det vidste han ikke

Det vurderer USA-kenderen Philip Chr. Ulrich, der udenrigsredaktør på netmediet Kongressen.com.

- Det virker til, at Macron fik etableret en god relation til Trump, da han var på besøg i Frankrig sidste år, siger han.

- Det betyder rigtigt meget med en præsident som Donald Trump, at man har en god personlig relation. Det projekt er Macron lykkes med i modsætning til Merkel. Det vil han skulle fortsætte med.

Sidst de to mødtes i Frankrig i juli sidste år, overværede de sammen militærparaden på Bastilledagen, der er den franske nationaldag. Efterfølgende spiste de sammen i Eiffeltårnet.

Selv om Macron og Trump lader til at være gode venner, er de stadig politisk meget uenige. Og Macron når næppe langt med at påvirke Trump, vurderer Philip Chr. Ulrich.

- Han er nok godt klar over, at han ikke kan overbevise Trump om særligt meget, som Trump er afklaret med. Men han kan forsøge at give de allieredes perspektiv på eksempelvis Syrien og handel, siger redaktøren.

Særligt Syrien vil være et oplagt emne på dagsordenen, vurderer Philip Chr. Ulrich.

- De har lige været med til at give Syriens præsident, Bashar al-Assad, et rap over fingrene for at bruge kemiske våben. Så det er oplagt, at de skal diskutere den sag videre, siger han.

For en uge siden fortalte Macron, at han havde overtalt Trump til at beholde amerikanske soldater i Syrien på lang sigt.

Senere oplyste Det Hvide Hus dog, at Trump fortsat vil have, at amerikanske soldater i Syrien vender hjem hurtigst.

Forinden havde USA, Frankrig og Storbritannien gennemført et raketangreb i Syrien som gengæld for, hvad de tre vestlige lande siger var et kemisk angreb på byen Douma weekenden forinden.

De to præsidenter tager hul på besøget mandag aften med en middag på Mount Vernon på George Washingtons landsted, der ligger ikke så langt fra den amerikanske hovedstad.

Tirsdag vil Trump så tage imod den franske præsident i Det Hvide Hus. Onsdag vil Macron tale til begge kamre i Kongressen, før besøget er ovre.

/ritzau/

Læs også Positiv Kristian Jensen: Merkel har fået sat en dæmper på frontløberen Macron

Rapport sår mistanker om korruption i del af Europarådet

I sag, der er døbt "Kaviargate", er der mistanke om korruption blandt medlemmer af parlamentarisk forsamling.

Europarådet, der blandt andet står bag Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, blev grundlagt i 1949 og består af 47 europæiske lande.(SEBASTIEN BOZON/Scanpix 2017)

Der er mistanker om korruption, der involverer en række embedsmænd i Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE).

Det meddeler efterforskere, der har gransket påståede bestikkelser i en sag, der er døbt "Kaviargate".

Undersøgelsen "fandt, at der var en stærk mistanke om, at visse nuværende og tidligere medlemmer af PACE har været engageret i en korrupt aktivitet" til fordel for medlemslandet Aserbajdsjan.

Det står i en rapport fra en ekstern undersøgelse, der er blevet udgivet på Europarådets hjemmeside, skriver AFP.

Læs også Efter udvisningssager om sigøjnerbosser og rumænske fængsler: Her er Løkkes »opgør« med menneskerettighederne

Medlemmerne i PACE er dedikeret til at opretholde menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet.

Dets 324 medlemmer består af parlamentarikere fra de 47 lande, der er medlemmer af Europarådet, herunder de 28 medlemmer af EU.

Flere nuværende eller tidligere medlemmer mistænkes for at være blevet "købt" ved at have accepteret bestikkelse som kaviar, tæpper og ophold på luksushoteller i Baku, Aserbajdsjans hovedstad, fremgår det i rapporten.

Til gengæld hævdes de at have stemt imod en fordømmende rapport i januar 2013 om situationen for politiske fanger i den tidligere sovjetrepublik.

Undersøgelsesorganet fandt, at når det kom til Aserbajdsjan, havde flere medlemmer og tidligere medlemmer handlet i strid med PACE's etiske standarder.

Michele Nicoletti, der er præsident i forsamlingen, sagde søndag, at de involverede medlemmer kan holde inde med deres arbejde, mens en PACE-komité går sagerne igennem en for en.

Rapporten, der er længere end 200 sider, er lavet af tre eksperter.

Det er den tidligere franske dommer Jean-Louis Bruguiere, Nicolas Bratza, der er britisk ekspræsident ved Menneskerettighedsdomstolen, og den tidligere svenske menneskerettighedsdommer Elisabet Fura.

Rapporten offentliggøres samme aften som åbningen af forsamlingens forårssæson.

/ritzau/AFP/

Læs også De er tidligere ministre og toppolitikere. Nu tilhører de en voksende industri, der påvirker dansk politik i det skjulte

Mange kinesiske turister er dræbt i busulykke i Nordkorea

Mindst 30 mennesker er døde, efter en turistbus styrtede ned fra en bro søndag, lyder ubekræftede meldinger.

Arkivfoto. En kinesisk turistbus skal ifølge kinesiske medier være styrtet ned fra en bro under et besøg i Nordkorea. EPA/JUNG YEON-JE / POOL

Kinesiske turister har været involveret i en voldsom trafikulykke i Nordkorea søndag aften, og adskillige er døde.

Det oplyser Kinas udenrigsministerium mandag.

Kinesiske diplomater er på vej til ulykkesstedet i provinsen North Hwangha, tilføjer ministeriet, dog uden at oplyse hvor mange dræbte eller sårede det drejer sig om.

Kinesisk stats-tv skrev tidligere mandag på Twitter, at der er tale om en turistbus, der er styrtet ned fra en bro. Tv-stationen skrev, at mindst 30 mennesker er døde. Tweetet blev senere slettet, og oplysningen er ikke bekræftet fra officielt hold.

Nordkorea er et populært turistmål for kinesere især fra det nordøstlige Kina.

Læs også »Jeg vil helst ikke leve det her liv. Men jeg skal«

North Hwangha-provinsen grænser op til Sydkorea og er hjemsted for byen Kaesong, der er tidligere hovedstad under det koreanske kongedømme Goryeo.

Den sydkoreanske tænketank Korea Maritime Institute vurderer, at turisme indbringer Nordkorea 44 millioner dollar årligt - eller godt 266 millioner kroner. Omkring 80 procent af alle Nordkoreas udenlandske turister er kinesere.

/ritzau/Reuters

Konservativ topkandidat tager præsidentpost i Paraguay

Mario Abdo Benitez, der er søn af eksleders privatsekretær, skal lede et af Latinamerikas fattigste lande.

Paraguays nyvalgte præsident Mario Abdo Benitez holdt søndag sin sejrstale i Paraguays hovedstad Asuncion med sin familie ved sin side. REUTERS/Andres Stapff

Mario Abdo Benitez, der står i spidsen for Paraguays konservative regeringsparti, Colorado, har vundet søndagens præsidentvalg i det sydamerikanske land.

Det oplyser en talsmand for valgmyndighederne ifølge nyhedsbureauet AFP.

Abdo Benitez er uddannet i USA og søn af eksleder Alfredo Stroessners privatsekretær.

Han begynder sin femårige embedsperiode 15. august og skal således stå i spidsen for et af Latinamerikas fattigste lande.

Læs også Parforholdet har tre faser: Forelskelse, forældre, ferie med spa

Han vandt præsidentvalget med 46,49 procent af stemmerne foran centrumpolitikeren Efrain Alegre, der fik 42,72 procent af stemmerne.

Sejren var langt mere snæver, end de fleste målinger havde indikeret før valgdagen.

- Præsidenten af republikken er Mario Abdo Benitez, siger chef for valgmyndighederne Jaime Bestard, efter at 96 procent af stemmerne er talt op.

Målinger havde før søndagens valg spået en sejr på omkring 20 procentpoint ned til nærmeste rival, 55-årige Efrain Alegre, der står i spidsen for centrum-venstre-koalitionen Ganar.

46-årige Abdo Benitez har ført valgkamp med budskaber om at fortsætte den afgående præsident Horacio Cartes' erhvervsvenlige politik, skriver nyhedsbureauet AP.

De to kandidater har begge lovet at tiltrække investeringer fra udlandet i forsøget på at skabe arbejdspladser.

Selv om landets økonomi er under hastig udvikling, kæmper Paraguay stadig med fattigdom, ekstrem ulighed og udbredt korruption.

Colorado har med enkelte undtagelser stået i spidsen for Paraguay siden midten af 1900-tallet. Landet har en befolkning på syv millioner og grænser op til Argentina, Bolivia og Brasilien.

Der er ikke rapporteret om alvorlige uregelmæssigheder på valgdagen.

Ud over præsidenten valgte befolkningen en ny forsamling til kongressen og 17 nye guvernører.

/ritzau/