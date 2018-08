Frankrig vil straffe sex med mindreårige hårdere

Sex med mindreårige kan fremover blive kategoriseret som voldtægt, har det franske parlament vedtaget.

Personer, der har sex med mindreårige, skal straffes hårdere. Og samtidig skal det være muligt for betjente at uddele bøder på stedet til folk, som generer andre seksuelt på gaden.

Det mener det franske parlament, der onsdag godkendte en ny lovgivning, der slår hårdt ned på sex med mindreårige samt tillader øjeblikkelige bøder for gadechikane.

Loven, der blev vedtaget med 92 stemmer for og ingen imod, betyder, at sex med unge under 15 år fremover kan blive kategoriseret som voldtægt.

Debatten om misbrug af mindreårige har været et varmt emne i Frankrig i år i kølvandet på en sag om en 11-årig pige.

Anklagemyndigheden afviste i første omgang at sigte en mand for voldtægt af den 11-årige pige med den begrundelse, at pigen selv havde givet samtykke til handlingen.

Derfor blev manden først kun sigtet for seksuelt misbrug af en mindreårig. Senere blev sigtelsen dog udvidet til voldtægt, rapporterer den franske tv-station FranceInfo.

Den nye lov giver dommere mulighed for at kategorisere sex med en mindreårig som voldtægt. Det kan ske i tilfælde, hvor den anden part udnytter barnets manglende forståelse for handlingen.

Loven omfatter også muligheden for at give bøder på stedet på op til 90 euro - cirka 670 kroner - for seksuel chikane på gaden.

Også dette spørgsmål har været heftigt debatteret i Frankrig de seneste dage oven på en hændelse tidligere på ugen.

Hændelsen blev fanget på videokamera og viser en ung kvinde, der bliver slået af en mand i Paris. Slaget var tilsyneladende gengæld for, at kvinden svarede manden igen, da han chikanerede hende.

/ritzau/dpa

Trump optrapper handelskrig med Kina med ny trussel

Endnu inden USA har indført ti procents told på flere varer fra Kina, truer Trump med at øge satsen til 25.

USA's præsident, Donald Trump, har onsdag bedt sin handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, om at overveje at skrue endnu mere op for den nye told, Trump har truet med at lægge på en ny gruppe varer fra Kina.

Amerikanske embedsmænd siger, at planen nu er at øge toldsatsen på kinesiske varer til en samlet værdi af 200 milliarder dollar fra de foreslåede 10 til 25 procent.

Embedsmændene siger, at meldingen er led i et forsøg på at få Kina til at »ændre opførsel«. Den offentlige høringsperiode for de øgede toldsatser er samtidig forlænget til 5. september.

I sidste måned offentliggjorde de amerikanske myndigheder en liste med tusindvis af kinesiske varer til en samlet værdi af 200 milliarder dollar, som Trump på det tidspunkt påtænkte at pålægge en told på ti procent.

Listen omfatter vidt forskellige varer som frugt, grøntsager, håndtasker, køleskabe, regnjakker og baseballhandsker.

En forhøjelse til 25 procent vil ifølge det britiske nyhedsbureau Reuters kunne optrappe handelsstriden mellem verdens to største økonomier.

Den kinesiske regering har sent onsdag aften dansk tid ikke kommenteret nyheden. Men tirsdag sagde en talsmand for udenrigsministeriet, at Kina »uden tvivl vil svare igen for at forsvare landets rettigheder og interesser«.

I begyndelsen af juli pålagde USA importerede varer fra Kina til en værdi af 34 milliarder dollar en told på 25 procent.

Efterfølgende indførte den kinesiske regering den samme toldsats på en tilsvarende amerikansk eksport til landet.

Senere på måneden sagde Donald Trump i et tv-interview med CNBC, at han »er villig til at gå til 500«.

Dermed henviste han til, at han er villig til at forhøje toldsatsen på kinesisk import for 500 milliarder dollar. Det svarer til værdien af stort set alle de varer, Kina sidste år solgte til USA.

Hos Dansk Industri påpeger underdirektør Peter Thagesen, at der endnu kun er tale om en varsling.

»Men sker det, vil der være tale om, at handelskrigen mellem USA og Kina slår ud i lys lue,« siger han.

Og selv om Trumps mange tiltag ikke direkte er rettet mod EU og Danmark, så vil mange danske virksomheder blive påvirket af dem.

»USA er danske virksomheders næststørste marked, og vi sælger varer ind i USA fra danske fabrikker i hele verden- også fra Kina,« siger Peter Thagesen.

/ritzau/Reuters

Pence hylder hjemkomsten af faldne soldater fra Koreakrigen

Trump er taknemmelig for, at Nordkoreas leder holdt sit ord, siger Pence ved ankomsten af de jordiske rester.

Hjemkomsten af de jordiske rester af 55 amerikanske soldater, der faldt under Koreakrigen, er et tegn på »konkrete fremskridt« i USA's forhold til Nordkorea.

Det siger den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, under en ceremoni på militærbasen Hickam Air Force Base på Hawaii ved ankomsten af kisterne med de faldne soldater.

»I dag ved kun Gud, hvem de (soldaterne, red.) er. Men snart vil vi andre også kende deres navne og deres historier fyldt med mod,« siger Pence onsdag lokal tid ifølge Fox News.

Det sker med henvisning til, at det vil tage noget tid at få identificeret de jordiske rester af soldaterne.

Udleveringen er en del af en aftale, der blev indgået mellem Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, da de to mødtes ved et historisk topmøde i Singapore i juni.

»Jeg ved, at præsident Trump er taknemmelig for, at leder Kim holdt sit ord,« siger Mike Pence, hvis far selv kæmpede i Koreakrigen, der varede fra 1950 til 1953.

»Men i dag er kun begyndelsen. Vores arbejde er ikke færdigt, før alle vores faldne helte er gjort rede for,« tilføjer Pence.

Flere end 36.000 amerikanske soldater faldt i krigen mellem Nordkorea, Kina og det daværende Sovjetunionen på den ene side og Sydkorea og USA på den anden side.

Op mod 7700 amerikanske soldater fra Koreakrigen er der fortsat ikke gjort rede for. 5300 af disse forsvandt i Nordkorea.

Nordkorea udleverede resterne af de 55 amerikanske soldater i sidste uge. Fra Nordkorea blev de jordiske rester fløjet til en militærbase i Sydkorea, hvor de blev undersøgt, og herfra videre til Hawaii, hvor de skal undersøges yderligere.

Forsvarsminister Jim Mattis sagde i sidste uge, at hjemkomsten af de 55 amerikanere er et positivt skridt, men han understregede samtidig, at der ikke er nogen garanti for, at knoglerne er amerikanske.

En indikation for denne usikkerhed viste sig under ceremonien på militærbasen i Sydkorea, hvor kisterne var beklædt med FN-flag i stedet for amerikanske flag.

Under onsdagens ceremoni er kisterne dog klædt i Stars and Stripes.

»Vi stoler på, at de jordiske rester tilhører amerikanske helte, der faldt i Koreakrigen,« siger Mike Pence.

Fra 1996 til 2005 gennemførte USA og Nordkorea i fællesskab 33 bjærgningsoperationer og indsamlede resterne fra i alt 229 amerikanere.

Ifølge det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, er 153 af disse indtil videre blevet identificeret.

/ritzau/

Tesla: Bøvl med produktionen er snart et overstået kapitel

Elbilfabrikanten Tesla fik et stort underskud i andet kvartal, men topchef Elon Musk lover overskud fremover.

Den amerikanske elbilfabrikant Tesla fik sit største underskud nogensinde i andet kvartal med 717 millioner dollar. Det oplyser selskabet onsdag aften dansk tid.

Men det store tab får ikke investorerne til at løbe skrigende bort.

Tværtimod stiger kursen på Teslas aktier, og det skyldes ifølge CNN opløftende meldinger i kvartalsregnskabet.

Teslas problemer med at producere sin nyeste model er tilsyneladende ved at være løst, og desuden tærede selskabet mindre på sin kontantbeholdning i kvartalet end forventet.

Finansmarkedet har frygtet, at Tesla kunne blive tvunget til at låne penge for at holde virksomheden kørende, skriver CNN.

Men ved udgangen af juni havde Tesla en kontantbeholdning på 2,8 milliarder dollar ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Desuden fastholder Teslas stifter og topchef, Elon Musk, at selskabet vil begynde at give overskud i andet halvår af 2018. Han afviser desuden onsdag ifølge Reuters, at der bliver behov for at hente ny kapital.

Vanskeligheder med at nå det ugentlige mål om at fremstille 5000 af Teslas nye Model 3s er ved at være overstået, oplyser selskabet. I juli lykkedes det således flere gange at opfylde målsætningen.

I indeværende kvartal forventer Tesla at producere mellem 50.000 og 55.000 af modellen. Og produktionen vil være overskudsgivende, lover Tesla.

Teslas omsætning steg i andet kvartal til 4,0 milliarder dollar fra cirka 2,8 milliarder dollar året før.

/ritzau/