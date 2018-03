Fra likvideringer til invasioner, fra nervegas til nervegift: Verden mistror Rusland – og de er selv ude om det

Ruslands præsident Vladimir Putin har gjort for Rusland, hvad Osama bin Laden gjorde for islam. Når en kritisk eksilrusser dør, eller når der sker et eller andet uappetitligt i verden, mistror alle straks Rusland - og med god grund. Og det er et fundamentalt russisk problem. Tag eksemplet med Nikolai Glushkov.