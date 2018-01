Fra »Jordens mest populære politiker« til tremmerusker

Det var svært at finde fluen i Lula da Silvas suppe, da han var Brasiliens præsident. Økonomien buldrede derudaf, og i slutningen af hans to embedsperioder 2003-2010 kunne han ifølge meningsmålingerne bryste sig af at have opbakning fra 87 procent af sit folk. Der var, som Newsweek skriver, aldrig før registreret så høj tilslutning til en brasiliansk leder, og USAs daværende præsident, Barack Obama, kaldte sin brasilianske kollega for »Jordens mest populære politiker«.

Selv om Lula, som han kaldes i daglig tale, sidste år blev kendt skyldig i en bestikkelsessag og idømt ni et halvt års fængsel, håbede han stadig på at vinde det brasilianske præsidentvalg til oktober. Og indtil forleden var der faktisk meget, der tydede på, at det kunne lade sig gøre.

Lula, der er leder af arbejderpartiet PT, har hidtil ligget i spidsen foran sin borgerlige modkandidat, Jair Bolsonaro. Men da appeldomstolen i onsdags stadfæstede sidste års dom over den forhenværende præsident og i samme skynding forlængede hans fængselsstraf til 12 år, blev Lulas drøm om at vende tilbage til Planalto-paladset betydeligt sværere at indfri. Teknisk set kan han appellere til Højesteret, men det er yderst tvivlsomt, om det vil føre noget med sig.

Blå bog: Luiz Inácio Lula da Silva Født 27. oktober 1945. Medstifter af arbejderpartiet PT. Præsident for Brasilien 2003-2010. Gennemførte vidtgående reformer i sine år som præsident, og hans politik kaldes »lulisme«. I 2016 blev Lula udpeget som stabschef for sin efterfølger, partifællen Dilma Rousseff, men højesteret blokerede udnævnelsen på grund af en række anklager. I 2017 blev han kendt skyldig i hvidvask og bestikkelse. Lula da Silvas første hustru døde i barselssengen. Hans anden døde sidste år efter et slagtilfælde. Han har fem børn. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Stort set alle fedtet ind i korruption

Selv om han altså er blevet taget med fingrene noget så eftertrykkeligt i kagedåsen, er Lula da Silva en af de få brasilianske politikere, der stadig nyder – i hvert fald nogen – opbakning i befolkningen i det skandaleramte land.

Han var en af 108 folkevalgte fra alle dele af det politiske spektrum, der sidste år fik deres diplomatiske immunitet ophævet af Højesteret i en kæmpe korruptionssag.

Lula var i fint selskab: yderligere tre tidligere præsidenter, otte siddende ministre, formændene for begge parlamentets kamre, lederne af de to vigtigste regeringspartier og 12 delstatsguver­nører var blandt de anklagede i sagen, der har det enorme latinamerikanske entreprenørfirma Odebrecht som omdrejningspunkt.

Både Lulas støtte og efterfølger i præsidentpaladset, Dilma Rousseff, og Brasiliens nuværende præsident, Michel Temer, der efterfulgte Rousseff, efter at hun blev kendt skyldig i svindel med de offentlige budgetter, er indblandet i Odebrecht-sagen.

Læs også Korruptionsdømte Lula får forbud mod at forlade Brasilien

Sagen har ikke overraskende gjort brasilianerne endnu mere skeptiske over for deres folkevalgte end tidligere, og ifølge meningsmålingerne mener blot seks procent af dem, at præsident Temer gør et godt stykke arbejde. I efteråret var han nede at rode omkring tre procent, hvilket ifølge mediet Bloomberg gjorde ham til landets mest upopulære leder – ­nogensinde.

Det er ikke mindst i det lys, at Lula har bibeholdt i hvert fald en god del af sin popularitet blandt vælgerne. Hvis alle er korrupte, kan man lige så godt stemme på den, hvis politik man bedst kan lide, synes holdningen at være.

Flirter med militærdiktaturet

Omvendt er det måske ikke så underligt, at nogle vælgere ser sig om efter et politisk alternativ.

Her kommer Lulas førnævnte modstander, Jair Bolsonaro, ind. Den tidligere officer fik et brag af et valg i delsaten Rio de Janeiro i 2014, men især inden for det seneste halvandet år har han fået en stjerne hos mange vælgere. Bolsonaro, der stiller op med et lov og orden-budskab, har gentagne gange skabt ramaskrig ved at rose – hans politiske modstandere ville måske ligefrem sige længes efter – fortidens brasilianske militærdiktatur samt at komme med homofobiske og kvindefjendske udtalelser.

Da Maria do Rosário fra arbejderpartiet PT under den internationale menneskerettighedsdag i 2014 i parlamentet talte dunder mod militær­diktaturets overgreb, herunder tortur, drab og voldtægt, svarede Bolsonaro, som Huffington Post skriver, ved at råbe efter hende, at hun et par dage i forvejen havde kaldt ham for voldtægtsforbryder, men at han havde fortalt hende, at: »jeg ikke vil voldtage dig, for det er du ikke værd.«

Læs også Opgør mellem bander koster ni livet i brasiliansk fængsel

Om Lula da Silvas skandaleramte parti kan finde en kandidat, der kan vinde over Bolsonaro ved efterårets præsidentvalg, nu hvor den tidligere præsident med overvejende sandsynlighed ikke selv kan stille op, er langtfra sikkert.

Til gengæld skal den ellers så folkekære Lula­ i stedet for den velkendte udsigt fra præsidentpaladset nok indstille sig på at se sit land gennem tremmer i de næste mange år – med eller uden fluer i suppen.