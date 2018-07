Fra »en god dag« til »decideret bizart«: Danske partier er dybt uenige om topmøde

Folketingets to største partier er dybt uenige i deres syn på det historiske topmøde mellem verdens to største atommagter, og hvordan det skal udlægges set fra en dansk vinkel.

Mandag mødtes den amerikanske præsident, Donald Trump, og den russiske præsident, Vladimir Putin, i det finske præsidentpalads i Helsinki til et to timer langt møde, som blev afsluttet med et fælles pressemøde.

Optakten til mødet har været dramatisk. I sidste uge ankom Trump til NATO-topmøde i Bruxelles, hvor han blandt andet skældte de europæiske ledere ud, fordi de bruger alt for få penge på det fælles forsvar set med amerikanske briller.

Mødet var derfor ventet med spænding, for hvordan vil Trump så håndtere Putin?

Ingen ved præcis, hvad de to verdensledere har talt om, da mødet foregik under private forhold. Ingen referenter eller rådgivere havde adgang til mødelokalet, hvor kun tolke deltog. Men efter mødet talte de to verdensledere blandt andet om atomnedrustning, øget samarbejde, fælles indsats om bekæmpelse af radikal islamisme og deres syn på forholdene i Syrien.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, kalder det uden tøven for en »god dag«.

»Det var en god pressekonference med en åben og positiv dialog. Jeg tror, de har talt rent ud af posen, og det er en stor lettelse, at verdens to største ledere og største atommagter kan tale sammen. Det er godt, at fjender kan tale sammen,« sagde Søren Espersen til Berlingske umiddelbart efter pressemødet.

»De talte om nedrustning i forhold til kernevåben, frihandel og øget samarbejde og vidensdeling på det militære område. Det er også positivt, at Rusland og USA har forståelse for hinanden i forhold til Iran,« forklarer Søren Espersen.

Socialdemokratiets europaordfører, Peter Hummelgaard, har en helt anden overordnet oplevelse af mødet mellem de to militære stormagter. Han hæfter sig blandt andet ved, at Trump også kom ind på emnet om den russiske gasledning, Nord Stream 2, der skal gå igennem dansk territorialfarvand, og som var særligt omdiskuteret på NATO-topmødet i sidste uge, fordi Trump mener, at den øger europæernes afhængighed af russisk gas. Trump har advaret sine europæiske allierede mod gasledningen og påpegede på pressemødet, at han gerne vil sælge gas til europæerne i stedet.

»Set med danske øjne var det decideret bizart at høre den amerikanske præsident reducere spørgsmålet om Nord Stream 2 til, hvem der kan levere energi billigst. Hidtil har den diskussion handlet om, hvad der er i Europas langsigtede sikkerhedspolitiske interesse. Trump roser endda Putin for at være en god konkurrent. Dybt foruroligende,« siger han.

»I det hele tager fik man indtrykket af, at den amerikanske præsident ikke betragter Rusland som en sikkerhedspolitisk udfordring. Det er ikke nødvendigvis betryggende,« lyder det fra Peter Hummelgaard.

Forud for mødet udtalte udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) mandag til Ritzau, at Danmark er allieret med USA. Men Danmark er ikke altid allieret med præsident Donald Trump.

Da Berlingske talt med ham efter topmødet understregede han, at det var for tidligt at konkludere på udtalelserne fra de to præsidenter.

»Det er udmærket, at de to herre har et godt forhold til hinanden, men man kan ikke måle deres møde på konkrete resultater endnu. Betyder det noget i forhold til amerikanernes tilgang til Ukraine? Vi ved, at de to vil samarbejde mere om Mellemøsten, men hvad betyder det konkret i forhold til Syrien?« lød det fra Anders Samuelsen.