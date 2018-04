Fra Assads bomber i Ghouta til Syriens næste slagmark

»Jeg stod over for et valg: At overleve eller at blive i Douma (by i Østghouta, red.). Det er et af de sværeste valg, jeg nogensinde har måttet træffe. Det er i Douma, jeg har mine rødder.

Da jeg hørte, at Islams Hær - den oprørsgruppe, som kontrollerer byen - ville indgå en aftale med regimet og Rusland, vidste jeg, at jeg måtte væk.

Man kan ikke stole på rebeller, der slår hånd med regimet. Det er forræderi. Jeg er aktivist og kunne komme i fare. Rebellerne kunne arrestere mig og give mig til regimets soldater.

Inden vi tog af sted, gemte vi os i kældrene. Der var bomber hele tiden. Min familie og jeg kom med den sidste konvoj ud af Ghouta til Idlib. Der var nok 15 busser.

Firas Abdullah Firas Abdullah er en af de tusindvis af syrere, der har måttet forlade Østghouta - den oprørskontrollerede enklave syd for Damaskus - som i månedsvis er blevet tæppebombet af Assad-regimet og Rusland. Nu er oprørsgrupperne i området begyndt at indgå aftaler om at overgive sig til regimet og Rusland. Civile og krigere i området bliver fragtet ud i lange buskonvojer. Ligesom 10.000 andre fra Østghouta er Firas Abdullah endt i den oprørskontrollerede region Idlib. Firas Abdullah er 24 år gammel og arbejder som fotojournalist i Syrien. Han er vokset op i Østghouta, som er kontrolleret af oprørsgrupper, men belejret af Rusland og Assad-regimet. Siden marts har Berlingske været i jævnlig kontakt med Firas Abdullah over telefontjenesten, WhatsApp. Han har nu måttet forlade Ghouta som led i en aftale mellem oprørere og regimet. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Dette er det sidste billede, som Firas Abdullah fik af sin hjemby Douma i Østghouta, inden han måtte forlade området i en konvoj d. 1. april.

Soldaterne i Islams Hær brød sig ikke om, at vi forlod området med Faylaq al-Rahman (en anden oprørsgruppe i området, red.). De to grupper har haft uenigheder. I starten ville Islams Hær ikke lade mig stige ind i bussen.

Regimets soldater fulgte med busserne hele vejen til Idlib.

Jeg kom op at slås med en af de bevæbnede oprørere. Vi skubbede til hinanden og skreg ad hinanden. Han var en idiot. Han blev ved med at sige, at mit navn ikke stod på listen over navne, der skulle med bussen.

Flere af os civile var bevæbnede. Det blev vi nødt til at være.

Vi stolede ikke på, at Assad ville lade os passere gennem det regime-bemandede checkpoint, som kom på den anden side. Vi frygtede, at de ville angribe os. Vi har trods alt været fjender i syv år.

Men inden vi nåede igennem checkpointet, havde Islams Hær taget vores våben fra os, så vi ikke kunne beskytte os mod soldaterne på den anden side.

Det var russiske soldater og Den Republikanske Garde, regimets eliteenhed, som ventede på os ved det næste checkpoint. Det er den division, der er styret af Bashar al-Assads bror, Maher al-Assad. De førte os til en skole, hvor de stillede os i kø, mens de tjekkede vores baggage og kropsvisiterede os. Så tog de vores navne. Vi var bange.

Firas Abdullah, der var bange for at blive genkendt, måtte dække sit ansigt til, når han skulle tale med dem.

Jeg havde viklet et tørklæde om den nederste halvdel af mit ansigt og taget en hat på, så de ikke kunne genkende mig.

De ved godt, hvem jeg er på grund af min aktivisme. Jeg sørgede for ikke at sige for meget. Jeg gav dem et falsk navn, da de spurgte, hvad jeg hed.

På den anden side af checkpointet ventede de 15 busser, som skulle køre os hele vejen til Idlib. Det var med blandede følelser, at jeg gik ombord. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er meget ked af, at jeg skal forlade det sted, hvor jeg er vokset op.

Jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke ville forlade Douma, men jeg blev nødt til det. I Douma er revolutionen død nu. Men i Idlib er der stadig nogen, der kæmper mod regimet.

Det tog næsten tyve timer, inden vi var fremme. På den anden side af det sidste checkpoint i det nordlige Syrien, blev vi modtaget af venner. Der var folk fra Det syriske civilforsvar, De Hvide Hjelme, som kendte mig fra sociale medier. De hjalp os med at blive indkvarteret i et hus, der stod tomt.

Det tog knapt 20 timer at komme fra Østghouta til Idlib. Undervejs tog Firas Abdullah screenshots, der dokumenterede de kilometre, han lagde bag sig.

Da jeg gik i seng, havde jeg ikke sovet i 48 timer.

For min egen sikkerheds skyld kan jeg ikke ikke fortælle dig præcist, hvor vi bor, men vi er ikke i byen, hvor jihadisterne regerer. Vi bor på landet, hvor kvinder stadig er frie til at gå i det tøj, de vil.

Idlib Idlib er en provins, der grænser op mod Tyrkiet i det nordlige Syrien. Det var et af de første steder, oprøret mod Assad begyndte i 2011. I dag er store dele af provinsen kontrolleret af Al Qaeda-affilierede militante jihadister. Det er formentlig i Idlib, at det næste store slag mellem Assad og oprørerne skal stå. Her bombes allerede med jævne mellemrum. Mere end 10.000 civile og oprørere fra Østghouta er i de seneste dage ankommet dertil, ifølge New York Times. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Vi bor i et hus nu. Ikke i en kælder, men i et hus.

Det er bedre end i Douma. Men ingen steder er sikre i Syrien længere. For en halv time siden faldt der bomber lige syd for det område, jeg befinder mig i.

Idlib-provinsen er meget større end Østghouta. Vi ved ikke, hvilke byer, der vil blive bombet først. Men jeg tror, det bliver nemmere at søge i sikkerhed fra bomberne denne gang. Hvis det område, jeg er i, bliver bombet, må jeg flygte til et andet område. Hvis ikke jeg kan komme i sikkerhed i Idlib-provinsen, må jeg tage ud i de tyrkisk-kontrollerede områder.

Indtil da må jeg gøre det samme her, som jeg gjorde i Douma: Dokumentere de luftangreb, der finder sted. Og gemme mig, hvis der kommer for mange af dem.

Det er umuligt at vende tilbage til Ghouta. Krigen er stadig ikke ovre. Men jeg vil arbejde hårdt på en dag at komme hjem.