Fortiden indhenter soldater: Nu bliver de straffet for mordet på populær kunstner

Ekssoldater straffes for drab på folkesanger i 1973

Fortiden har indhentet ni pensionerede militærfolk i Chile, som for næsten 45 år siden deltog i drabet på den populære folkesanger Victor Jara.

Tirsdag blev otte af de ni ekssoldater ved en domstol i Santiago de Chile idømt 15 års fængsel, mens den sidste fik fem år. Alle for at have medvirket til drabet på Jara samt en fængselsdirektør.

Otte af de ni fik desuden en tillægsstraf på tre år for at have bortført de to mænd.

Den 40-årige Jara blev anholdt, dagen efter at militæret i Chile 11. september 1973 gennemførte et kup mod præsident Salvador Allende og indsatte den højreorienterede general Augusto Pinochet i stedet.

Den amerikanske efterretningstjeneste CIA støttede bag kulisserne magtovertagelsen.

Sangeren og guitaristen blev fundet nogle dage senere. Han var som så mange andre af militærstyrets politiske fanger blevet forhørt, tortureret og derefter henrettet. Der blev fundet 44 skudsår i hans lig.

Blandt mange andre rædsler havde soldaterne knust Jaras fingre med deres geværskæfter og støvler.

I juni 2016 blev en anden tidligere soldat i Chile, Pedro Pablo Barrientos Nunez, ved en domstol i USA kendt skyldig i drabet på Jara og dømt til betale sangerens efterladte en erstatning på 28 millioner dollar.

Chile havde forinden forsøgt at få udleveret Nunez, som havde fået amerikansk statsborgerskab.

Pinochet-regimet dræbte over 3.000 mennesker og anholdt titusindvis, der bare havde antydning af berøring med den chilenske venstrefløj.

Jara var medlem af kommunistpartiet i landet og en ivrig tilhænger af præsident Allende, der kom til magten ved et demokratisk valg i 1970.

Den venstreorienterede sanger, hvis tekster handlede om kærlighed og social protest, blev med adskillige hits et ikon for latinamerikansk populærmusik, og han inspirerede musikere på tværs af genrer. Fra Bob Dylan til rockbandet U2.

Under en koncert i 2013 i Santiago hyldede Bruce Springsteen Jara ved at spille en af hans mest kendte numre, »Manifesto«.

»Hvis man som musiker har øje for politik, så er Victor Jara fortsat et storslået udtryk for det,« sagde den amerikanske rocklegende.

Jara var gift med den britiske danser Joan Turner, med hvem han havde to døtre.

Augusto Pinochet styrede Chile frem til 1990 og døde i 2006. Han blev aldrig stillet til ansvar for sit regimes forbrydelser.

Hedebølge koster seks mennesker livet i Montreal

Seks personer er døde i forbindelse med en hedebølge i Montreal, der ligger i den canadiske provins Quebec.

Det rapporterer det canadiske medie CBC News.

Ekstrem varme og høj luftfugtighed har de seneste dage præget Montreal, hvor temperaturerne i weekenden lå på 45 grader.

Siden weekenden har alarmcentralen modtaget et rekordhøjt antal opkald. Alene mandag og tirsdag ringede mindst 640 borgere for at få fat på en ambulance.

Det har fået myndighederne til at iværksætte en beredskabsplan, fortæller byens borgmester, Valerie Plante, på et pressemøde sent tirsdag aften dansk tid.

I forbindelse med nødberedskabet har organisationer, der arbejder med og hjælper hjemløse, modtaget 17.000 liter vand.

Derudover er åbningstiderne for byens svømmehaller og udendørsbassiner udvidet, så borgerne i Montreal har et sted at søge hen, hvis de vil køles ned, siger borgmesteren.

Byens politi og brandvæsen er ved at gennemgå tusindvis af hjem for at se, hvordan beboerne har det i varmen.

Indtil nu har 1.300 hustjek ført til, at en person er blevet sendt på hospitalet, oplyser chef for brandvæsenet Bruno Lachance.

I 2010 kostede ekstrem varme 106 mennesker livet i Montreal.

Byens direktør for offentlig sundhed, Mylène Doruin, frygter, at den nuværende hedebølge vil koste flere liv.

Doruin siger til CBC News, at borgernes sikkerhed »har absolut højeste prioritet«.

Tysk minister: Brev fra Trump viser NATOs relevans

Et brev fra den amerikanske præsident, Donald Trump, hvori han giver udtryk for frustration over Tysklands utilstrækkelige bidrag til NATO, viser, at alliancen stadig er relevant, siger den tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen.

»Brevet, som ikke kun var adresseret til os, men også til andre europæiske lande, er ifølge min mening et udtryk for interesse, og det viser, hvor relevant NATO er,« siger hun.

Hun tilføjer, at Tyskland stadig har forpligtet sig til at bruge 2,0 procent af landets bruttonationalprodukt (bnp) på forsvaret i 2024.

Tallet er i dag på 1,24 procent, og det skal næste år stige til 1,31 procent.

Trump har gentagne gange kritiseret USAs NATO-partnere for ikke at leve op til målet på 2,0 procent. Senest i breve til de enkelte lande forud for et topmøde i alliancen i næste uge, skriver New York Times mandag.

Von der Leyen fastslår, at der »er absolut ingen planer om, at amerikanske soldater skal trækkes ud af Tyskland«.

Udtalelsen er en reaktion på rapporter om, at Trump skulle have overvejelser om at trække 35.000 soldater på amerikanske baser i Tyskland ud.

Det tyske parlament skal onsdag diskutere forsvarsbudgettet for 2019, hvor der er lagt op til en markant stigning i udgifterne på forsvarsstyrkerne i Bundeswehr.

USA bruger over 3,5 procent af bnp på militæret.

41 personer er savnet efter færgeulykke i Indonesien

Mindst 41 personer savnes fortsat, efter en færge tirsdag stødte på grund ud for den indonesiske ø Sulawesi.

Det oplyser myndighederne ifølge nyhedsbureauet AP.

Færgen havde 139 mennesker og 150 køretøjer ombord, da den forulykkede 300 meter fra kysten.

»Færgen stødte på grund omkring 300 meter fra kysten ud for øen Sulawes,« oplyser transportmyndigheder i Indonesien.

69 personer er blevet reddet, mens mindst 29 personer er bekræftet omkommet.

Den 48 meter lange færge var på vej fra Sulawesi til den nærliggende ø Selayar. Men undervejs sejlede færgen ind i stormvejr og høje bølger.

Fartøjet tippede over til den ene side, inden det stødte på grund ud for distriktet Kepulauan Selayar, oplyser en talsmand for det lokale politi Dicky Sondana.

Efter ulykken lå op mod 50 passagerer i vandet og på den forulykkede færge og ventede på at blive reddet i land.

Færgeulykker forekommer med jævne mellemrum i Indonesien, hvor mange indbyggere er afhængige af denne transportform for at komme rundt mellem landets cirka 17.000 øer.

Myndighederne meddelte tidligere tirsdag, at de opgiver eftersøgningen efter flere omkomne fra en anden færgeulykke, som kostede næsten 200 mennesker livet.

Den overfyldte færge »KM Sinar Bangun« sank, få minutter efter at den var sejlet ud i dårligt vejr på søen Lake Toba 18. juni.

