Forsvarsministeren: Drømmen om, at der ikke blev krig i Europa, er nok død

Rusland opruster. Det samme gør en lang række NATO-lande inklusive Danmark.

Spørgsmålet om krig i Europa er ikke længere en umulighed, selv om det kun er relativt få årtier siden, at vi troede på »fred i vor tid«, som den daværende britiske premierminister, Neville Chamberlain, i 1938 udtalte efter mødet med Adolf Hitler i München.

Vores »chamberlainske uskyld« mistede vi – ifølge forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) – i februar 2014, da Rusland annekterede Krim, og Vesten indså, at Rusland har samme magtambitioner som det daværende Sovjetunionen.

»Indtil da havde vi nok troet, at krig var en umulighed. Vi havde siden Sovjetunionens opløsning i 1991 håbet på, at krig i Europa var fortid. Der var et håb om, at alt ville blive anderledes, men det kom til en brat opvågning i 2014, idet Rusland viste, at det vil bruge militære midler til at nå dets mål. Efter annekteringen af Krim var det den østlige del af Ukraines tur, hvilket har kostet over 10.000 livet – og det midt i Europa,« siger Hjort Frederiksen i et interview med Berlingske.

Forsvarsministeren skal de kommende dage deltage i årets største udenrigs- og sikkerhedspolitiske begivenhed – den årlige sikkerhedskonference i netop det München, hvor Chamberlain søgte at indgå aftalen med Hitler og dermed undgå en ny verdenskrig.

Denne konference adskiller sig dog væsentligt. Den er blevet mødet, hvor netop forsvarsministre og andre beslutningstagere med særlig interesse for udenrigs- og sikkerhedspolitik kan samles for uforpligtende at drøfte de udfordringer, verden står over for.

Claus Hjort Frederiksen skal deltage i to diskussioner på konferencen – om Arktis og om Rusland – men først og fremmest får han mulighed for at høre en række af verdens toplede­re inden for sikkerhedspolitik tænke højt og diskutere de udfordringer, verden står over for. Og selv om politikere og eksperter på dette niveau ikke tænker højt uden grundigt at have overvejet, hvad de siger, kan der i så tæt et forum slippe noget ud, der ikke er forberedt.

»Konferencen er tæt og intens, og alle møder alle,« forklarer Claus Hjort Frederik­sen. Konferencen, som havde sit første møde for 54 år siden, finder stadig sted på Hotel Bayeris­cher Hof, der ganske vist er »rummeligt«, men dog ikke så stort, at deltagerne ikke får en fornemmelse af at være i samme stue.

Fra at være et rent transatlantisk årligt møde udviklede München-konferencen sig efter Den Kolde Krig til at være stedet, hvor også Rusland og politikere fra andre lande blev inviteret – i år er der således også deltagere fra Afrika og fra Mellemøsten. Årsmødet kommer på et tidspunkt, hvor spændingerne rundt om i verden er alvorlige, og en betydelig oprustning finder sted – også i nær­områderne.

»Drømmen om, at der ikke blev krig i Europa, og at vi kunne omlægge vores militær fra at være et nationalt forsvar til et ekspeditions­korps, der kunne drage til Mali, Irak og Afghanistan, er nok død. Det var selvfølgelig vigtigt, men vi har forsømt den drejning, der finder sted i øjeblikket, hvor vi ser, at også Sverige, Norge, Polen og de baltiske lande – for at nævne nogle få – har sat flere penge af til forsvaret,« siger Claus Hjort Frederiksen:

»Vi kan se, at russerne er villige til at simulere angreb på Bornholm. Vi kan konstatere, at russerne forsøger at hacke vores institutioner. Dette oven i alt det andet, der foregår, løfter truslen op på et højere niveau. Det er ikke klassisk spionage mere. Det er et forsøg på at påføre andre skade, og når man som i USA forsøgte at hacke det amerikanske valg, så var det et angreb på demokratiet. Det er jeg på vagt over for, for lammer man elforsyningen eller udbetalingen af folke­pensionen i Danmark, så er det med til at svække vores befolknings tro på, at vi kan beskytte dem. Og så mister vi alt«.

Den russiske »løgn«

På München-konferencen vil forsvarsministeren lytte til, hvad Rusland siger. Sidste år var det ifølge Claus Hjort Frederiksen »imponerende« at opleve den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, lyve forsamlingen op i de åbne ansigter og levere en meget russisk version af årsagerne til, at russerne gik ind i Krim.

»Det kræver alligevel noget at lyve i en sådan forsamling og fordreje det, der skete på Krim. Mange af deltagerne har trods alt en stor viden og solide efterretningsrapporter bag sig og kan gennemskue Lavrovs argumenter. Det kræver noget sådan rent nervemæssigt at gøre det – måske skal han have lidt ros for den tekniske udførelse, men sandhedsværdien var ikke stor,« siger Claus Hjort Frederiksen med et sarkastisk smil.

Dette er også en del af charmen ved en sådan konference – at man mødes under mere uformelle former og lytter til alle mulige argumenter for, hvorfor man lige gør, som man nu gør.

Sidste år var der store spændinger på konferencen. Donald Trump var netop blevet præsident i USA, og spørgsmålet gik på, om han fortsat ville støtte NATOs artikel fem – den, der forpligter alle NATO-lande til at komme andre til hjælp, såfremt de bliver angrebet.

»Jeg er mere beroliget nu end dengang. USA er også under Trump en del af NATO. USA har fortsat verdens største militær, og selv om de internationale udfordringer er blevet langt mere komplicerede, så er NATO fortsat stærkt. Og det er klogt, for det er bedst at stå i en styrket position over for Rusland. Vi skal selv­følgelig have en tæt dialog med Rusland. Men det er godt, at vi også har NATO i ryggen,« siger forsvarsministeren.