Forskere leder efter DNA-spor, der kan forklare myten om »Nessie«

Forskerne har prøvet stort set alt.

De har fotografet hver en bølge på overfladen og vendt hver en sten på bunden.

De har talt med tusinder af turister og tjekket annalerne for mulige beretninger fra gammel tid.

Men nej: Loch Ness i det skotske højland er formentlig ikke hjemsted for nogen søslange eller uhyrer af andre slags.

Skrønen har så godt som sikkert bund(!) i gamle sagn plus et lysegrønt håb fra den smukke egns stadigt mere sultne turistindustri.

Én mulighed står så alligevel tilbage. Ikke fordi forskerne ikke har tænkt på den før. Men fordi den først blev realistisk med nylige udviklinger inden for mere saglige grene af videnskaben:

Et Internationalt hold af biologer under ledelse af Neil Gemmell fra University of Otago i fjerne New Zealand vil tage DNA i brug.

Holdet vil slet og ret tjekke søens vand for genetisk materiale hele 300 steder og derpå sammenligne prøverne med kendte dyrearter.

Selve teknikken hedder eDNA – en forkortelse for environmental DNA, på dansk miljø-DNA.

Biologerne bruger miljø-DNA til udarbejdelse af biodiversitetsanalyser både til lands og til vands. Analyserne kan for eksempel give indblik i forekomsten af hajer og områdets miljømæssige tilstand i almindelighed.

Neil Gemmell og hans hold planlægger at tage vandprøver både fra overfladen og fra forskellige dybder og vil efter planen præsentere resultaterne af deres DNA-screening af søens samlede liv i en rapport til januar næste år.

Den nu 51-årige forsker besøgte selv Loch Ness for første gang som ung og så absolut ingenting. Han tror faktisk slet ikke på søslangens eksistens. Loch Ness-uhyret er et falsum.

Også selv om folk har beskrevet noget mystisk i søens vande så tidligt som i det 6. århundrede og gør det endnu i dag.

Holdet kunne til gengæld godt støde på fisk, bakterier eller invasive arter og finder sjovt nok dét mindst lige så spændende – som biologer nu gør.

Kristine Bohmann er adjunkt og forsker i miljø-DNA på Statens Naturhistoriske Museum og en af de tre danskere på projektet.

»Det hele handler om at bruge miljø-DNA til kortlægning af livet i Loch Ness,« siger hun op til turen på lørdag.

»Moderne forskere tror ikke på søslanger. Vi går seriøst til værks.«

Så der er ikke noget sexet ved jeres forsøg?

»Ikke rigtigt. Vi skal sidde i en gyngende båd og tage vandprøver. Vandet presses så ned over filtre, der opsamler DNA’et - hvorpå vi tager filtrene med tilbage til laboratoriet. Men hvis nu DNA-analyserne afslører en stør eller måske ligefrem en kæmpe malle, kunne den måske være forklaring på uhyret.«