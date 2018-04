Forsker: Nordkorea viser velvilje - men den store knast venter

Både USA's præsident, Donald Trump, og Kinas udenrigsministerium har rost Nordkoreas melding om, at landet vil indstille testaffyringer af langtrækkende ballistiske missiler.

Derudover vil Nordkorea lukke et atomprøvecenter.

Rosen er velbegrundet, mener forsker ved Nordisk Institut for Asienstudier Andreas Bøje Forsby.

»Det her er en rigtig god nyhed, på den måde at nordkoreanerne viser en seriøs tilgang til de kommende måneders forhandlinger med Sydkorea og USA,« siger han.

»Udmeldingen er et signal om, at man måske er villig til at give indrømmelser.«

Nordkorea og Sydkorea holder fredag 27. april topmøde.

Derudover bliver der også talt om et muligt topmøde mellem Kim Jong-un og Donald Trump i enten maj eller juni.

Men man skal passe på ikke at lægge for meget i Nordkoreas melding, der kom natten til lørdag dansk tid igennem det statslige nyhedsbureau KCNA.

Det mener Andreas Bøje Forsby, der gør opmærksom på, at Nordkorea sidste år gik ud med nyheden om, at landet var blevet en atommagt.

Derfor er spørgsmålet, hvorvidt landet overhovedet har brug for at teste længere.

»Med den udmelding lagde Nordkorea op til, at landet ikke i samme grad som tidligere havde behov for at afprøve atomvåben,« siger Andreas Bøje Forsby.

»I det lys kommer den her melding faktisk bare i direkte forlængelse af det. Styret nævner desuden ikke noget om, hvorvidt det er indstillet på helt at afvikle atomvåbenprogrammet.«

»Det er i virkeligheden det, man kan kalde den helt store knast i de kommende måneders forhandlinger.«

Mens sidste år var præget af hård retorik mellem blandt andet Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA, er de seneste måneders forhandlingsvilje udslag af en række ting, mener Andreas Bøje Forsby.

»For det første er sanktionspresset begyndt at virke. Da Kina for alvor begyndte at implementere de sanktioner, der er vedtaget i FN's Sikkerhedsråd, begyndte det at gøre ondt på Nordkoreas økonomi,« siger han.

Derudover har Trump med sine trusler om en militær løsning gjort indtryk på nordkoreanske ledere, mener Andreas Bøje Forsby.

»Den tredje ting, der også er vigtig, er at Nordkorea nu opfatter sig selv som atommagt. Det betyder, at landet har bedre forhandlingskort på hånden,« siger han.

/ritzau/