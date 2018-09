Forsker: Nord- og Sydkoreas planer er blevet realistiske

I disse dage mødes Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, på et topmøde i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang.

Forhandlingerne mellem landene er blevet mere realistiske, end de tidligere har været.

Det vurderer Geir Helgesen, der er direktør for Nordisk Institut for Asienstudier (Nias) under Københavns Universitet.

Han hæfter sig ved, at mange af de ting, der er blevet vendt på mødet blandt andet planen om at lukke atombaser, ikke er nye tiltag. Og det er positivt.

»For første gang har man en plan, som er konkret, og som man faktisk gennemfører. Det er nyt, og det giver forhåbninger for, at det kan udvikle sig positivt,« siger Geir Helgesen.

Han forklarer, at tidligere møder mellem landene har været præget af store visioner uden en klar plan for, hvordan visionerne skulle realiseres.

På topmødet er der blandt andet luftet planer om at forbinde de to landes jernbaner og at etablere huse, hvor familier fra Nord- og Sydkorea kan mødes.

Målet på den lange bane er en genforening af Korea, forklarer Helgesen, og begge ledere har en ambition om at åbne mere op for omverdenen.

