Forsigtig optimisme i sydkoreansk presse efter topmøde

Dagen efter et historisk topmøde i Singapore anslår flere af Sydkoreas store aviser en positiv tone, men mange er forsigtige med vurderinger.

Den sydkoreanske præsident siger, at landet nu må forsøge at få skabt klarhed omkring amerikanernes hensigter.

På topmødet sagde præsident Donald Trump overraskende til nordkoreanske leder, Kim Jong-un, at USA vil indstille tilbagevendende fælles militære manøvrer med Sydkorea.

»På nuværende tidspunkt må vi finde ud af, hvad der er den præcise mening eller hensigt med præsident Trumps udtalelser,« siger en talsmand for Sydkoreas præsident, Moon Jae-in.

I en officiel erklæring hedder det dog, at et stop for de fælles militære manøvrer kan være nødvendige for at bane vej for atomar nedrustning.

Trump ringede til Moon efter topmødet, men det er uklart om, Sydkorea på forhånd var orienteret om Trumps beslutning om militærmanøvrerne.

USA har siden Koreakrigen i begyndelsen af 1950'erne haft udstationeret kampstyrker i Sydkorea. De er hvert år blevet anvendt i flere forskellige manøvrer.

Den næste planlagte fælles manøvre ventes at finde sted i august. Denne sommermanøvre omfatter normalt titusindvis af soldater.

Fra Japan kommer mere direkte kritik af USA's bebudede stop for manøvrerne.

»De militære manøvrer og de amerikanske soldater i Sydkorea har vital betydning for den regionale sikkerhed,« siger en bekymret japansk forsvarsminister, Itsunori Onodera.

Sikkerhedseksperter advarer om, at en reduktion af USA's militære tilstedeværelse i det østlige Asien vil ændre magtbalancen i regionen, hvor Kina har indledt en hurtig militær optrapning.

I en leder i en af Sydkoreas største aviser, den centrumorienterede Hankook, beskrives mødet mellem Trump og Kim som "en lovende begyndelse" på atomnedrustning og fredsproces på Den Koreanske Halvø.

Men avisen siger, at kravene fra USA til Nordkorea ikke er tilstrækkeligt klare og skarpe.

En mere positiv vurdering har den erhvervsvenlige avis Joongang, som kalder topmødet en »historisk begivenhed«.

Det konservative dagblad Chosun er derimod åbenlyst kritisk og kalder aftalen for "skandaløs og absurd".

