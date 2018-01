Forfatter svarer på Trumps kritik: Præsidenten er måske jordens mindst troværdige menneske – nogensinde

Allerede inden »Fire and Fury: Inside the Trump White House« nåede de amerikanske boghandleres hylder fredag var Fanden løs i Laksegade.

Og furoren er bestemt ikke blevet mindre, nu hvor den er på gaden.

Bogen, der er skrevet af journalist Michael Wolff efter at han havde tilbragt måneder i Det Hvide Hus, er ifølge forfatteren baseret på flere end 200 interview og er fuld af historier, der sætter præsidenten og hans stab i et dårligt lys.

Efter at medier tidligere på ugen fik adgang til bogen, der først skulle være udkommet i næste uge, har præsidentens advokater forsøgt at forhindre dens udgivelse, men forlæggeren valgte altså at fremrykke publiceringen til i går – på grund af ualmindelig stor interesse, hed det sig. Desuden er piratudgaver begyndt at florere på nettet.

Særligt kritisk er et citat fra Trumps tidligere nære rådgiver Steve Bannon, der i bogen kalder et møde under valgkampen sidste år mellem præsidentens søn, Donald Trump Jr., præsidentens svigersøn, Jared Kushner, og en russisk advokat for »forræderisk«.

Russeren tilbød angiveligt smuds på Demokraternes præsidentkandidat, Hillary Clinton, og netop som en uvildig kommission er ved at undersøge Trump-stabens mulige forbindelser til Rusland – den såkaldte Russia-gate – kalder Bannon det for usandsynligt, at Donald Trump ikke var bekendt med, hvad sønnen og svigersønnen foretog sig med den russiske advokat.

Trump hævder ifølge BBC, at bogen er »fuld af løgn«, og at han hverken har givet Wolff adgang til Det Hvide Hus eller har talt med ham. Desuden anklager han forfatteren for at have opfundet flere kilder.

Men hvis præsidenten troede, at det ville få Michael Wolff til at vise maveskind, har han forregnet sig.

»Hvad lavede jeg der, hvis han (Trump, red.) ikke ville have mig der? Jeg talte helt afgjort med ham … Det var ikke uden for citat,« udtaler Wolff i et interview i The Today Show på den amerikanske TV-kanal NBC.

Han svarer på Trumps anklager med en gedigen bredside:

»Min troværdighed bliver beklikket af en mand, der på nuværende tidspunkt måske har mindre troværdighed end noget andet menneske, der nogensinde har gået på denne jord.«

Wolff hævder videre, at Trumps stab »alle siger, at han er som et barn«. Og »Det hele handler om ham … manden læser ikke, lytter ikke. Han er som en flippermaskine, der bare skyder til højre og venstre«.

Sejren kom helt bag på Trump

Ikke overraskende har advokaternes forsøg på at forhindre bogudgivelsen været med til at gøre den endnu mere efterspurgt. »Hvem skal jeg sende en æske chokolade? (som tak, red.)« spurgte Wolff smilende i The Today Show.

Foruden Bannon-citatet om mødet med den russiske advokat, fortælles det i bogen, at det på valgnatten kom totalt bag på Trump og hans familie, at han blev valgt, og at han var aldeles utilfreds med at skulle bo i Det Hvide Hus. Wolff hævder også, at en ven af præsidenten fortæller, hvordan Trump tidligere var vild med at score sine venners hustruer, og at det gjorde »livet værd at leve«.

Ifølge bogen var Trumps taktik at overbevise hustruerne om, at deres mænd ikke var så høviske, som de troede, skriver BBC.

Han lod angiveligt en given hustru få medhør, mens han selv talte med manden på sit kontor. Her ledte han så samtalen hen på seksuelle pralerier for at få den intetanende ægtemand til at sig noget upassende om sit og hustruens sexliv, som ville få hende til at føle sig udleveret og efterfølgende kaste sig i armene på Trump.

Det er det dog Steve Bannons åbenmundethed, der er det største trækplaster ved bogen. Udtalelserne kan ifølge Wall Street Journal få alvorlige konsekvenser for hans fremtid på mediet Breitbart, som Bannon selv har kaldt for sin »dræbermaskine« og som typisk er positivt stemt over for præsidenten.

Wall Street Journal skriver, at flere af hans økonomiske støtter har travlt med at tage afstand fra ham, og at det nu diskuteres, hvorvidt han skal fyres som bestyrelsesformand.