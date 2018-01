Forfatter bag Trump-bestseller til Berlingske: »Bannon vil fælde Trump«

Hvis man skal tro forfatteren til bogen »Fire and Fury«, der har fået en bitter krig mellem præsident Donald Trump og hans tidligere chefstrateg, Stephen Bannon, til at bryde ud i lys lue i offentligheden, er op­gøret mellem de to langtfra slut.

Forfatteren Michael Wolff vurderer nu over for Berlingske, at der er stor sandsynlighed for, at Stephen Bannon vil hævne sig og bryde totalt med Donald Trump, når han snart afhøres af den særlige undersøger, tidl. FBI-chef Robert Mueller, der kulegraver et muligt ulovligt samarbejde mellem Trumps kampagnestab og Rusland under præsidentvalgkampen i 2016.

»Det er meget sandsynligt, at Bannon vil fælde Trump under sin afhøring,« siger Michael Wolff, som Berlingske har talt med i Washington.

Wolff talte med Bannon mange gange under tilblivelsen af sin bog: »Bogstaveligt talt, så så jeg Bannon gå fra at være fyren, der fik Trump valgt til præsident, til at være fyren, der så Trump som århundredets idiot.«

Når Robert Mueller og hans team er så opsat på at afhøre Stephen Bannon, skyldes det ikke mindst, hvad Trumps tidligere chefstrateg er citeret for i Michael Wolffs bog.

I bogen anklager Stephen Bannon præsidentens søn, Donald Trump Jr., Trumps svigersøn og rådgiver, Jared Kushner, og Trumps tidligere kampagnechef, Paul Manafort, for at have optrådt »forræderiske« og »upatriotiske« ved i juni 2016 at deltage i et møde med russere i Trump Tower i New York. Ifølge Bannon var der »nul« chance for, at Trumps søn ikke lod russerne møde sin far, selv om Donald Trump har forsikret, at han ikke kendte til mødet.

Mødet er centralt i Muellers efterforskning, da mail til Donald Trump Jr. forud for mødet har afsløret, at de blev tilbudt »officielle dokumenter« med smuds om Hillary Clinton fra »den russiske statsanklager«.

Præsident Trump eksploderede i raseri, da Bannons citater fra »Fire and Fury« kom til offentlighedens kendskab i bl.a. The Guardian, og præsidentens advokater forsøgte at stoppe bogen. I stedet blev udgivelsen fremrykket.

På Twitter kaldte præsidenten Steven Bannon for »Sjuskede Steve« og tilføjede, at han havde »grædt, da han blev fyret og bønfaldt om at blive i sit job«.

»Nu er Sjuskede Steve blevet afvist som en hund af stort set alle,« skrev Trump om Bannon, som han selv fyrede i august.

Når Michael Wolff over for Berlingske vurderer, at der er stor sandsynlighed for, at Steph­en Bannon vil hævne sig under sin afhøring og »fortælle sandheden«, skyldes det forfatterens oplevelse af Bannon under tilblivelsen af »Fire and Fury«.

»Jeg tror, at det, han siger i min bog, passer med hans intention om at bryde med Trump,« siger Michael Wolff.

»For Bannon kom til den erkendelse, at hans mål og dagsorden om national populisme – en kongstanke for Bannon – ikke kunne opnås med Trump, fordi han ikke var i stand til det, ikke var interesseret, og fordi Trump blot går i enhver given retning i ethvert øjeblik. Bannon fandt dette ufatteligt oprørende.«

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA.