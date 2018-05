Forbløffet insider om eksplosiv rapport: »Hvordan i f... har han fundet ud af det?«

En eksplosiv rapport rejser to alvorlige spørgsmål til præsident Trump og hans private advokat. For det første - var det en russisk oligark, som betalte tys-tys penge til pornoskuespilleren Stormy Daniels? Og for det andet - betalte en schweitzisk medicinalgigant beskidte penge til et skuffeselskab for at få et møde med præsidenten? Igen er det en allestedsnærværende advokat, som har gravet oplysningerne frem.