Forældre anholdt for at holde 13 børn fanget i hjem i USA

Et forældrepar fra det sydlige Californien blev søndag anholdt og sigtet for tortur og børnemishandling.

Det oplyser politiet i Riverside County mandag i en erklæring ifølge flere amerikanske medier, heriblandt Fox News.

Anholdelserne sker, efter at myndighederne fandt 12 af parrets børn i alderen fra to til 29 år holdt fanget i hjemmet. Flere af børnene var lænket til senge.

Myndighederne oplyser, at en efterforskning blev iværksat, efter at det søndag morgen lykkedes et 13. barn - en 17-årig pige - at flygte fra hjemmet i Perris og slå alarm til politiet.

Politiet i Riverside County oplyser, at det i første omgang troede, at »den udmagrede pige blot var ti år gammel«.

Da betjente tiltvang sig adgang til Turpins hjem, fandt de »flere børn og voksne lænket til deres senge med kæder og hængelåse i mørke og ildelugtende omgivelser«.

Ifølge politiet er der stillet en kaution på ni millioner dollar - eller godt 54 millioner kroner - mod hver af de to anholdte. Det drejer sig om 57-årige David Turpin og 49-årige Louise Turpin.

Det er foreløbigt uklart, hvordan forældrene stiller sig til anklagerne, ligesom at de heller ikke har givet nogen forklaring på, hvorfor de holdt deres børn i fangenskab.

»Forældrene er for nuværende ikke i stand til at give en logisk forklaring på, hvorfor deres børn var holdt fanget på den måde,« oplyser politiet i en erklæring.

Myndighederne vurderede oprindeligt, at alle 13 ofre, der er i alderen fra to til 29 år, var børn. Umiddelbart efter opdagede efterforskere dog, at syv af ofrene er over 18 år.

»Ofrene var underernærede og meget beskidte,« oplyser politiet i Riverside County.

Alle ofrene er fragtet til behandling på lokale hospitaler.

Perris ligger knap 100 kilometer sydøst for storbyen Los Angeles.

Fransk kvinde i retten for flere giftmord

En fransk kvinde, der er blevet kendt som »Rivieraens Sorte Enke«, efter at hun angiveligt har forført og forgiftet ældre, velhavende mænd, er blevet stillet for retten i en opsigtsvækkende retssag.

Den 57-årige Patricia Dagorn er anklaget for at have forgiftet to mænd, som blev fundet døde i 2011 på Cote d'Azur. Hun er samtidig anklaget for at have brugt gift mod to andre.

Anklagemyndigheden siger, at kvinden forsøgte at berige sig selv gennem velhaverne, som hun for det meste mødte via et kontaktbureau.

Dagorn afsoner i forvejen en dom på fem års fængsel for tyveri og bedrageri - blandt andet over for en mand i 80'erne, som havde ladet hende bo hos sig i hans hus i De Franske Alper til gengæld for seksuelle ydelser.

En af de mænd, som kvinden er anklaget for at forsøge at forgifte, er en 91-årig enkemand, Robert Vaux, som skal i vidneskranken i denne uge.

»Hun var som en solstråle om vinteren. Når man er sammen med en yngre kvinde, så ved man, at det ikke varer ved, men man vil ikke gå glip af øjeblikket, medmindre man er masochist,« sagde Vaux til journalister i retsbygningen mandag.

Politiet havde mistanke til kvinden, efter at liget af Michel Kneffel, en mand i 60'erne, som hun havde boet sammen med på et pensionat i Nice, blev fundet i juli 2011.

Men der blev først rejst tiltale, da politiet et år senere fandt valium og personlige dokumenter, bankbøger og forsikringspolicer fra andre mænd blandt kvindens ejendele.

Det andet formodede drab var på den 85-årige Francesco Filippone, som blev fundet i et badekar i en bolig nær Cannes i februar 2011.

Dagorn havde tidligere indkasseret en check på op mod 160.000 kroner fra den døde. Hun sagde, at pengene var en gave til hende.

»Hun afviser alle beskyldninger - også tyverier, siger en af kvindens forsvarere,« Georges Rimondi.

Men politiet mener, at Dagorn kan have mødt mindst 20 mænd, efter at hun kom ned til Rivieraen i 2011.

I 2013 sagde kvindens yngste søn til en lokal avis, at han ikke var overrasket over anklagerne mod sin mor, da »hun altid har været besat af lettjente penge.«

Australien udlover milliondusør for redning af koralrev

Australien udlover nu to millioner australske dollar, knap ti millioner danske kroner, til den eller de forskere, der kan hjælpe med at redde korallerne på Great Barrier Reef.

Det oplyser landet miljø- og energiminister, Josh Frydenberg, tirsdag.

»Dette er en åben invitation til vores fantastiske videnskabelige hoveder til at udvikle innovative løsninger, der vil beskytte korallerne og hjælpe med at genoprette det beskadigede rev,« siger han.

»Revet er vores planets største levende vidunder. Problemet er enormt, og derfor kræves det, at der tænkes stort. Men det er vigtigt at huske på, at løsninger kan komme fra hvor som helst,« siger miljøministeren.

Great Barrier Reef er verdens største koralrev og større end Italien. Det er et af de økosystemer i verden med den største biodiversitet og hjemsted for millioner af maritime livsformer.

Revet er også blandt de største turistattraktioner i Australien og genererer omkring 6,4 milliarder dollar om året - godt 30 milliarder kroner.

Men stigende havtemperaturer og miljøforringelse har ført til koralblegning af dimensioner inden for de seneste to år.

Forskere har advaret om, at hvis ikke der bliver gjort mere for at reducere klimaforandringer, så vil Great Barrierer Reef være helt ødelagt inden for vores levetid.

Den australske regering opfordrer derfor forskere til at finde nye løsninger til genopretning af det ødelagte rev og øge antallet af koraller.

Miljøminister i delstaten Queensland Leeanne Enoch understreger, at løsningsforslag skal »tage hensyn« til aboriginerne og de oprindelige australske samfund samt andre, herunder turister og fiskere.

Sidste år undgik den australske regering med nød og næppe, at Great Barrier Reef blev tilføjet Unescos liste over verdensarv, der er »i fare«. Det skete, fordi regeringen lovede at bruge to milliarder dollar på at gennemføre foranstaltninger til beskyttelse af revet.

Politiet i Sydney fanger vildfaren kænguru på Harbour Bridge

Det var angiveligt et forvirrende syn, der mødte bilisterne på Harbour Bridge i Sydney tidligt tirsdag morgen.

En mindre kænguru - en såkaldt wallaby - havde forvildet sig ind på den otte baner brede ikoniske bro kort før klokken fem lokal tid.

»Jeg har aldrig set noget lignende, men sådan er Australien,« siger bilisten Dean til den lokale radiostation 2GB.

Et andet vidne, Michelle, fortæller til samme radiostation, at hun var bekymret for, om kænguruen ville blive ramt af en bil.

»Jeg tænkte, at det er umuligt at se kænguruer inde i byen på den måde. Jeg plejer kun at se dem ude på landet,« siger hun.

Trafikkontrollører holdt øje med kænguruen, idet den forlod broen og sprang videre hen ad en motorvej og ind i centrum af Sydney. Her lykkedes det flere betjente at fange dyret.

Kænguruen slap uden alvorlige skader og blev fragtet til Sydneys zoologiske have, Taronga Zoo, for at blive tjekket yderligere.

Her kunne dyrlæger konstatere, at der var tale om en voksen han.

»Vi valgte at give den en indsprøjtning for at få den til at sove, da den var meget stresset,« siger dyrlæge Larry Vogelnest til australske ABC News.

Myndighederne mener, at kænguruen kan være kommet fra en golfbane i forstaden Cammeray, som ligger mere end tre kilometer nord for Harbour Bridge.

Kænguruen skal nu overvåges på dyrehospitalet i Taronga Zoo en dag, før den bliver sluppet løs i naturen.

Pave Frans frygter utilsigtet atomkrig i verden

Pave Frans er bekymret for udsigten til, at verden risikerer at blive ramt af en utilsigtet atomkrig.

Det fortalte han journalister mandag aften om bord på sit fly på vej til Santiago, hvor han indleder et ugelangt besøg i Chile og Peru.

»Jeg tror, at vi befinder os lige på kanten,« siger paven, da han bliver spurgt til truslen om en atomkrig.

Det sker i kølvandet på en række missiltest fra Nordkorea samt en falsk missilalarm i sidste uge, der udløste panik i den amerikanske delstat Hawaii.

»Jeg er virkelig bange for dette. Ét uheld er nok til at udløse ting,« siger han.

Den 81-årige pave landede i Santiago sent mandag aften. Det er hans første besøg i Chile, efter at han i 2013 overtog paveembedet fra pave Benedikt.

Forberedelserne til pave Frans' besøg i Chile er blevet overskygget af en nylig offentliggjort rapport. Heri er knap 80 medlemmer af den katolske kirke i landet anklaget for seksuelt misbrug af mindreårige siden 2000.

Flere end halvdelen af dem er blevet dømt skyldige ved en af Vatikanets domstole.

Der ventes også store protester mod pave Frans' udnævnelse af en biskop i den sydlige by Ororno. Biskoppen er således beskyldt for at have dækket over den indflydelsesrige præst Fernando Karadima, som Vatikanet i 2011 dømte skyldig i børnemisbrug.

I fredags blev fem katolske kirker i hovedstaden Santiago angrebet. Tre af dem med brandbomber. Politiet siger, at en anarkistisk gruppe står bag.

I løbet af de næste tre dage, hvor paven er i Chile, er der planlagt flere demonstrationer arrangeret af feminister og homoseksuelle i landet.

Højdepunktet for besøget bliver en udendørsmesse i en park i Santiago tirsdag.

Ligeledes tirsdag vil paven mødes med Chiles socialistiske præsident, Michelle Bachelet. Hun har været frontkvinde for store ændringer i det engang dybt konservative land og har blandt andet lovliggjort abort samt stillet forslag om at lovliggøre ægteskaber mellem personer af samme køn.

Medie: Mistænkt for helikopterangreb i Caracas er dræbt

En venezuelansk politipilot, der var eftersøgt for at have stjålet en helikopter og affyret skud mod regeringsbygninger i Caracas forrige sommer, er mandag blevet dræbt af politiet.

Det oplyser et højtstående medlem af Venezuelas regering til CNN.

Det er ikke lykkedes den amerikanske tv-station at få oplysningen om drabet på piloten - Oscar Perez - bekræftet fra uafhængig side.

Men ifølge en meddelelse fra indenrigsministeriet i landet var der mandag ildkamp mellem en »terroristcelle« og politifolk i en forstad til Caracas.

Kraftigt bevæbnede mænd åbnede ild mod politiet og forsøgte at bringe et køretøj fyldt med sprængstoffer til eksplosion.

Læs også Indien er ramt af et udbrud af stærkt smitsom fugleinfluenza

To politibetjente blev dræbt og fem såret, mens fem personer fra "terroristcellen" blev anholdt, fremgår det af meddelelsen.

Tidligere mandag havde Oscar Perez lagt videoer ud på sociale medier, hvor han oplyste, at hans gruppe var under angreb. Perez holder en riffel, mens han taler til kameraet.

»Vi skyder ikke, og de bliver ved med at angribe os. Vi forsøger at forhandle, fordi der er uskyldige mennesker her,« siger han og tilføjer, at politiet »bogstaveligt talt ønsker at dræbe os«.

Det var i slutningen af juni 2016, at det usædvanlige »luftangreb« fandt sted.

Fra en helikopter, der tilhørte politiet, blev der affyret skud mod indenrigsministeriet i Venezuelas hovedstad, Caracas.

Ingen personer kom til skade under beskydningen, der skete samtidig med store folkelige protester mod præsident Nicolas Maduro og hans regering.

Mistanken samlede sig hurtigt om Oscar Perez. Den dengang 36-årige pilot blev beskyldt for at stå i spidsen for en gruppe tidligere politifolk, der havde vendt sig mod regeringen.

Et par dage senere blev helikopteren fundet efterladt på en strand ved Det Caribiske Hav.

Trods en stor menneskejagt lykkedes det Oscar Perez at holde sig på fri fod.

CNN viste fredag et interview med den eftersøgte pilot.

»Det er bedre at gå ud og kæmpe for en ny fremtid end at dø knælende for dette regime, siger han i interviewet.«

