For meget fart sender Teslas rumbil forbi Mars-kredsløb

København. Der var jubel tirsdag aften, da den amerikanske raketvirksomhed SpaceX med succes sendte verdens mest kraftfulde raket, Falcon Heavy, afsted mod Mars.

Om bord på raketten var ikke en satellit. Der var derimod en rød Tesla-sportsvogn, der efter planen skulle sendes ud af raketten og i kredsløb rundt om solen i samme bane som Mars.

Sådan ender det ikke. Sportsvognen er blevet skudt for langt, så den i stedet ender i asteroidebæltet, der ligger mellem planeterne Mars og Jupiter.

Det oplyser stifteren af SpaceX, Elon Musk, på Twitter.

Det bør dog ikke have den store betydning for bilens levetid i rummet, at den er skudt for langt, mener astrofysiker ved Tycho Brahe Planetarium Tine Ibsen.

- Gennemsnitsafstanden mellem asteroiderne i asteroidebæltet er en million kilometer, så det bliver ikke i Star Wars-stil, hvor man skal flyve mellem asteroiderne, siger hun.

For at sætte det i perspektiv er en million kilometer cirka tre gange afstanden fra jorden til månen. Så den nye kurs for sportsvognen betyder ikke, at den er i overhængende fare for at blive smadret.

Det er ifølge Tine Ibsen nærmere et spørgsmål om held eller uheld, hvis den rammes, selv om den nye kurs medfører en større risiko for en kollision.

- Der er en større risiko, end hvis den var blevet i den planlagte bane, men det er slet ikke givet, at den støder ind i noget og bliver smadret, siger hun.

Trods kursændringen mener hun stadig, at testen kan kaldes succesfuld, men på fremtidige missioner kan det være mere kritisk med sådanne fejl.

- Lige nu er det bare en Tesla, der er blevet skudt for langt, men hvis det er forsyninger eller mennesker, der sendes afsted, så er det selvfølgelig rigtig skidt at ramme ved siden af, siger Tine Ibsen.

I asteroidebæltet kommer sportsvognen til at kredse om solen til evig tid, så længe den ikke støder ind i noget, eller bliver hentet hjem igen.

/ritzau/