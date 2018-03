For godt til at være sandt? Vi venter på Nordkorea

Kina har reageret positivt på nyheden om et hurtigt topmøde mellem USAs præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un. Den kinesiske præsident, Xi Jinping, sagde, at han var glad for, at der nu er etableret en dialog med USA, og at han håber, at Pyongyangs forhold til Sydkorea også vil blive forbedret.

Men bag ved den optimistiske tone spores også en skepsis. For Nordkorea har ikke sagt én eneste ting om det kommende topmøde – hverken om selve mødet eller om, hvad dagsordenen er. Derfor er de kinesiske ledere mest af alt afventende. Også Japan håber på, at Nordkorea officielt siger noget, der kan bekræfte det, som foreløbig kun sydkoreanerne har offentliggjort – at Kim Jong-un angiveligt har accepteret et møde med USAs præsident med det formål at fjerne Nordkoreas atomvåben.

Nu behøver det ikke at være et problem, at Nordkorea ikke har sagt noget om mødet i landets officielle medier. Flere eksperter i nordkoreanske forhold siger, at der er al mulig grund til, at Kim Jong-un er tavs. For meddelelsen skal forberedes grundigt. Han er nødt til at afklare en lang række ting med sine egne rådgivere, inden han siger noget officielt. I de stramt styrede nordkoreanske medier, hvor USA og Sydkorea i årevis har været portrætteret som fjender, skal ledelsen også tænke på, hvordan nyheden skal præsenteres.

Men jo længere, nordkoreanerne tøver med at bekræfte topmødet og dagsordenen for forhandlingerne, desto mere tvivl bliver der rejst om, hvorvidt sydkoreanerne har været præcise nok i deres udlægning af, hvad Kim Jong-un mente på det møde, han havde i sidste uge med en sydkoreansk delegation under ledelse af landets nationale sikkerhedsrådgiver, Chung Eui-yong.

Den sydkoreanske sikkerhedsrådgiver var efter mødet på besøg i Washington for at give Trump en personlig orientering. Det var der, nyheden om et topmøde kom. Men holder det? Det faktum, at USA og Nordkorea på kort tid er gået fra nærmest krigstilstand til noget, der minder om en enighed om noget så betændt som Nordkoreas strategiske atomvåben, er næsten for godt til at være sandt.

At Kina og Japan er skeptiske, men udadtil positivt indstillet over for den sydkoreanske »succes«, er naturligt. Ingen af de to lokale stormagter ønsker, at der sker noget i deres baghave, som de ikke selv har kontrol over. Selv om Kina kan bryste sig af at kunne tage en stor del af æren for Nordkoreas angivelige forhandlingsvillighed ved at være med til at stramme sanktionerne over for landet, så vil den kinesiske præsident meget gerne vide, hvad der egentlig ligger bag Nordkoreas pludselige kursskifte.

Det faktum, at det kan resultere i, at en amerikansk præsident mødes med Kim Jong-un, før den nordkoreanske leder mødes med den kinesiske præsident, er heller ikke noget, der behager Xi Jinping. Men udadtil kan ingen være kede af, at Nordkorea ønsker at fjerne landets atomvåben. Slet ikke Kina og Japan. Man mangler lige bekræftelsen fra Pyonguang.

Kristian Mouritzen er Berlingskes sikkerhedspolitiske korrespondent