Første kvinde vælges som leder for tyske socialdemokrater

Wiesbaden. De tyske socialdemokrater har på en ekstraordinær samling i partiet valgt Andrea Nahles som SPD's første kvindelige formand.

Den 47-årige Nahles fik godt 66 procent af de delgeredes stemmer på partimødet i Wiesbaden.

De øvrige - lige over en tredjedel - valgte enten at undlade at stemme eller at give deres stemme til Nahles' udfordrer, Flensborgs 41-årige borgmester, Simone Lange.

- I dag på dette partimøde går vi gennem glasloftet i SPD, siger Nahles i sin takketale.

Nahles opgave som ny formand for det 155 år gamle parti vil blive at dæmpe den uro, som er opstået i partiet efter et meget ringe valgresultat sidste år.

Trods det store valgnederlag besluttede partiet at fortsætte den regeringskoalition, som man indtil valget i september havde haft med forbundskansler Angela Merkels konservative CDU og det bayerske søsterparti, CSU.

Det er et samarbejde, der i Tyskland kendes som "den store koalition". Mange socialdemokrater havde foretrukket, at partiet for en tid holdt sig uden for regeringen.

Læs også Da Frankrigs præsident stødte ind i ’Madame Non’ i Berlin, blev ombygningen af EU igen lagt på køl

Afstemningen søndag var kun anden gang i partiets historie, at en formand bliver valgt ved kampvalg.

Taberen Simone Lange lovede straks sin opbakning til den nye formand.

Men før afstemningen havde hun kritiseret den sociallovgivning, som SPD stod bag i 2004. Hun undskyldte over for de mange tyskere, som er endt i fattigdom som følge af reformen.

Nahles siger, at hun også er interesseret i en revurdering af den såkaldte Harz-IV-reform.

Læs også Positiv Kristian Jensen: Merkel har fået sat en dæmper på frontløberen Macron

Hun har agiteret for mere lovgivning, der vil tvinge de store it-monopoler til at bidrage med mere til den tyske statskasse. Hun ønsker et styrket europæisk samarbejde.

Nahles er tidligere arbejdsminister og har siden valget været SPD's gruppeformand i det tyske parlament, Forbundsdagen.

Den nye SPD-formand er datter af en murer. Hun er enlig mor til en datter og har et uafsluttet studie i tysk historie og sprog bag sig.

/ritzau/dpa