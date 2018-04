Første fængselsdom i Rusland-undersøgelsen: Hollandsk advokat har løjet for Mueller

For første gang er en person nu blevet idømt fængsel i forbindelse med den store amerikanske undersøgelse af Ruslands indblanding i Trumps valgsejr i 2016.

Det drejer sig om den hollandske advokat Alex van der Zwaan, som skal 30 dage i fængsel.

Hollænderen er dog ikke dømt for at have arbejdet sammen med russerne om at påvirke valget, men for at have løjet over for den særlige undersøger Robert Muellers efterforskere. Udover fængselsstraffen koster det ham en bøde på 20.000 dollar.

Van der Zwaan blev afhørt i november, eftersom han i årevis har arbejdet tæt sammen med Paul Manafort, som under valget var Donald Trumps kampagnechef. De to arbejdede sammen i Ukraine, hvor van der Zwaan ifølge The New York Times også var i kontakt med en ukrainsk forretningsmand, som menes at være en del af den russiske efterretningstjeneste.

De forbindelser har den hollandske advokat løjet om under en afhøring, vurderede retten.

Van der Zwaans svigerfar er en russisk milliardær. Og familiens store formue betød, at sagens dommer ikke ville nøjes med at give en bødestraf.

»Vi står med en sag med store nationale og internationale konsekvenser. Jeg kan ikke bare sige: Betal en bøde og gå,« sagde dommeren ifølge The New York Times.

Van der Zwaan har under retssagen erkendt, at han løj for efterforskerne.

Donald Trump har flere gange kaldt undersøgelsen af russisk indblanding for en »heksejagt« og nægter ethvert kendskab til samarbejde med Rusland.

Ifølge avisen The Washington Post har Robert Mueller dog for nylig sagt, at han ikke betragter Donald Trump som mistænkt i de igangværende undersøgelser. Det har han ifølge flere kilder fortalt Trump under et møde i begyndelsen af marts.

Mueller sagde dog angiveligt også, at han stadig har tænkt sig at afhøre præsidenten i forbindelse med undersøgelsen. Undersøgelsen skal også give svar på, om Donald Trump har forsøgt at hindre efterforskningen, da præsidenten fyrede James Comey som FBI-chef sidste forår.

I måneder har rygterne i amerikansk presse gået på, at Donald Trump ønsker at fyre Robert Mueller.