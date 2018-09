FNs generalsekretær advarer mod at gentage katastrofen fra København

»Hvis vi ikke ændrer kurs inden år 2020, risikerer vi at overskride det punkt, hvor vi kan undgå en løbsk klimaforandring,« sagdeportugisiske António Guterrres i FNs hovedkvarter i New York. Tiden er inde til, at vores ledere for alvor viser, at de bekymrer sig om de mennesker, hvis skæbne de holder i deres hænder. António Guterres, FNs generalsekretær

»Klimaforandringer er det definerende spørgsmål for vores tid, og vi befinder os i et afgørene øjeblik,« sagde han. »Forskerne har sagt det i årtier, igen og igen. Men alt for mange ledere har nægtet at lytte.«

Lande rundt om i verden er i dag langt fra at opfylde de mål om reduktion af udledningerne af drivhusgasser, som de selv opstillede i Paris-aftalen fra 2015. Den næste rundt af klimaforhandlinger skal løbe af stablen i polske Katowice senere på året. I sin tale advarede Guterres om, at »vi ikke kan tillade os at lade Katowice minde os om København« - en henvisning til det herostratisk berømte topmøde i den danske hovedstad i 2009.

Den store lakmusprøve for disse forhandlinger vil være, hvorvidt landene vil fastsætte højere mål for reduktionerne. Det gælder ikke mindst de industrialiserede lande, der tegner sig for en stor del af de globale udledninger.

»Tiden er inde til, at vores ledere for alvor viser, at de bekymrer sig om de mennesker, hvis skæbne de holder i deres hænder,« sagde Guterres. »Vi bliver nødt til hurtigt at komme væk fra vores afhængighed af fossile brændstoffer.«

Lederskab efterlyses

Generalsekretærens tale faldt et par dage før et ambitiøst klimamøde i San Francisco, som Californiens guvernør, Jerry Brown, har taget initiativ til. Hensigten er at vise, hvad erhvervslivet og lokale ledere har gjort for at bekæmpe klimaforandringerne.

FN-chefen synes da også at have ladet sig inspirere af Californiens guvernør. Han retter nemlig også blikket videre end til de nationale politikere. Guterres har således inviteret industriledere og lokalpolitikere til et panelmøde om klimaforandringer i september 2019 - måske som et forsøg på at lægge yderligere pres på de nationale regeringer.

António Guterres søgte at slå til lyd for, at et skifte væk fra fossile brændstoffer som olie og kul ville skabe nye jobs og styrke økonomien. Kritikken af, at et sådant skifte vil være for kostbart, affejede han ganske enkelt som »noget sludder.«

»Skiftet til en renere og mere grøn fremtid skal foregå hurtigere. Hvad vi stadig mangler - selv efter Paris-aftalen - er lederskab og ambitionen om at gøre det, der er nødvendigt.«

Oversættelse: Lars Rosenkvist