FN-undersøgelse viser afghansk hær dræbte mindst 36 ved en fejl

Kabul. I starten af april lod en helikopter fra den afghanske hær raketter og maskingeværild regne over, hvad helikopterens besætning troede var Taliban-krigere.

Men de ramte personer var ikke fra den militante bevægelse. Det var i stedet mænd og drenge samlet til en religiøs fejring. En FN-undersøgelse har gjort op, at 107 mænd og drenge blev dræbt eller sårede under angrebet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

36 blev dræbt under angrebet. Af disse var 30 børn.

Helikopterens angreb fandt sted i den nordlige by Kunduz. De umiddelbare dødstal indikerede, at mindst 50 mænd og børn var døde. FN besluttede sig herefter for at undersøge, hvad der var sket.

Ifølge FN's mission til Afghanistan, der har skrevet rapporten efter undersøgelserne, giver angrebet grund til kritik af den afghanske regering.

Særligt rejser den kritik af "regeringens respekt for reglerne om foranstaltninger og proportionalitet under de internationale humanitære regler".

/ritzau/