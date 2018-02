FN: Situation i Ghouta trodser enhver beskrivelse

Beirut. Situationen i det østlige Ghouta i Syrien "trodser enhver beskrivelse", siger FN, hvor der er meldt over 250 mennesker dræbt under tre dages bombardementer.

Det syriske militær siger, at det forsøger at befri området for "terrorister".

I Ghouta, der ligger ved den syriske hovedstad Damaskus, har styrker, der kæmper for præsident Bashar al-Assads regime, intensiveret deres kamp for at vinde kontrol over området, som er en vigtig bastion for oprørerne.

Firas Abdullah, en journalist for oppositionsavisen Ghouta Media Center, siger til BBC, at der ikke er nogen steder at søge dækning.

- Vi kan høre kvinder og børn råbe og græde gennem vinduerne i deres hjem. Missiler og bomber falder ned over os som regn. Der er ingen steder at finde dækning fra dette mareridt. Og det er ikke forbi, siger han.

Aktivister siger, at over 50 børn er blandt de dræbte. Omkring 1200 er såret.

Læs også Industrien advarer: Vi nærmer os overophedning

FN har i en appel bedt om en våbenhvile, så det bliver muligt at sende humanitær hjælp ind og evakuere de sårede.

Røde Kors siger, at mange familier er fanget i skudlinjen, og at flere hundrede tusind mennesker kæmper for at overleve uden mad og drikke.

- Kampene der kæmpes lige nu i Øst Ghouta er nogle af de hårdeste kampe i den nu snart syv år lange krig i Syrien. Civile, hospitaler og nødhjælpere bliver bombet.

- Udsigten er desværre, at situationen bliver meget værre. Alt tyder desværre på, at vi ikke har set det værste endnu, siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors i Danmark.

Op mod 400.000 mennesker er fanget i det belejrede område.

Det østlige Ghouta er styret af den islamistiske gruppe Jaysh al-Islam og en allieret islamistisk gruppe.

Hvis Assad vinder kontrol over Ghouta, har hans styrker kontrol over Damaskus-regionen, hvilket vil være en betydelig sejr.

Men mange forskellige netværk er stadig med i konflikten, og iagttagere siger, at den syriske krig ikke er nær en afslutning, men at krigen er ved at ændre karakter.

I den nordlige del af landet strides Rusland, Iran, Tyrkiet, USA og britiske styrker om kontrol. Amerikanerne anser Iran for at være en særlig trussel, mens saudiaraberne og israelerne i stigende grad er blevet involveret.

/ritzau/Reuters