FN: Rekordmange civile dræbt i Afghanistan i årets første del

Rekordmange civile blev dræbt i det første halvår i 2018 i Afghanistan til trods for en våbenhvile i sidste måned. Det viser en opgørelse fra FN.

Selvmordsangreb og angreb udført af oprørene er hovedårsagen til de rekordmange civile tab, oplyser FN-operationen i landet.

1692 civile mistede livet i årets første seks måneder. Det er en stigning på en procent i forhold til samme periode sidste år.

Samtidig blev 3430 civile såret i kamphandlinger i den samme periode. Det er en nedgang på fem procent fra samme periode i fjor. Det er det højeste antal, siden FN begyndte systematisk at føre statistik over drabene siden 2009.

Håbet for, at der en dag vil lande en fredsaftale i Afghanistan, blev løftet i sidste måned under en våbenhvile, der varede i tre dage. Her stod soldater fra Taliban og snakkede med afghanske soldater i Kabul.

Det havde en effekt, siger Tadamichi Yamamoto, en højtstående embedsmand for FN-enheden i Afghanistan.

»Den korte våbenhvile demonstrerede, at kampe kan blive stoppet, og at afghanske civile ikke længere behøver at tage krigen på sig,« siger han.

Men der har været stadigt flere kampe rundt omkring i landet i løbet af det første halve år og flere selvmordsangreb i Kabul og andre større byer.

Rapporten er et billede på alvoren af den situation, som landet står i. Derudover peger den også på, at gruppen Islamisk Stats aktivitet i landet har foldet sig mere ud.

Det kan ifølge rapporten blandt andet ses ved en fordobling af ofre i Nangarhar, der ligger i landets østlige del centreret omkring byen Jalalabad.

Her har den militante gruppe stået bag en serie af angreb, der har stået på de seneste måneder.

Det, der har kostet flest ofre, var sammenstød mellem afghanske sikkerhedsstyrker og dens modstandere, vejsidebomber og selvmordsangreb.

