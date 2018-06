FN-rapport: Officerer i Venezuela har dræbt hundredvis

Sikkerhedsstyrker i Venezuela har udført hundredvis af tilfældige drab under dække af at bekæmpe kriminalitet, konstaterer FN's Menneskerettighedsråd i en ny rapport om "chokerende drab på unge".

Drabene er sket fra 2015 til 2017 og ofte i fattige byområder. Ingen er blevet draget til ansvar for drabene, skriver FN, der siger, at "et retssamfund eksisterer praktisk talt ikke" i landet, som er tynget af en langvarige økonomisk og politisk krise.

FN's Menneskerettighedsråd skriver i rapporten, at en række officerer kan have dræbt over 500 mennesker siden juli 2015.

Officererne bliver beskyldt for efterfølgende at have plantet falske beviser, så det har set ud som om, ofrene var bevæbnede og havde skudt mod sikkerhedsstyrkerne.

Operationen med de mange drab skal angiveligt virke som skræk og advarsel over for kriminelle.

Forfatterne bag rapporten, som er blevet forment adgang til Venezuela, har talt med omkring 150 vidner og ofre via "internetbaserede teknologier".

En bedstemor til en ung mand, der blev dræbt i marts i år, siger, at 50 officerer brød ind i deres hjem og tog hendes 23-årige barnebarn med. Han blev lagt i plastikhåndjern og taget med ud af huset, hvorefter der lød skud.

Efter nogle få minutter fandt de ham død af to skud i brystet og læsioner i hovedet.

- Politiet siger, at mit barnebarn havde en pistol på sig og havde skudt, men det er en løgn. Han var et menneske - ikke en hund, siger kvinden.

Venezuela havde Hugo Chávez som præsident fra 1999 til hans død i 2013. Han anvende landets olieindtægter til sociale programmer, men oppositionen siger, at mange af pengene gik tabt i et ineffektivt og udemokratiske system præget af korruption, stærke afhængighedsforhold og hyppig brug af vold, tvang og trusler.

Præsident Nicolas Maduro, der efterfulgte Chavez, beskyldes for at have forværret situationen med et stadigt mere autoritært styre og en kollapset økonomi. Hundredtusinder er flygtet til udlandet.

/ritzau/