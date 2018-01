FN kalder Trumps »lortelande«-kommentar for racistisk

Donald Trump ønsker ikke immigranter fra »lortelande« som Haiti og fattige, afrikanske lande. Det bekendtgjorde den amerikanske præsident angiveligt bramfrit under et møde i Det Hvide Hus, hvor han ifølge flere kilder også skulle have givet udtryk for, at han derimod gerne vil tage imod immigranter fra Norge med åbne arme.

Den amerikanske præsident skulle også har erklæret sig positivt indstillet over for immigranter fra de asiatiske lande.

Adskillige medier - eksempelvis The Washington Post - har refereret sagen, og fredag kommenterede FN udtalelsen i sjældent skarpe vendinger.

»Hvis de udtalelser er sande, så er det både skamfulde og chokerende kommentarer fra den amerikanske præsident,« siger talsmand for FN's menneskerettighedskomité, Rupert Coleville, ifølge blandt andet The Guardian og The Independent, som også refererer FN-talsmanden for at sige: »Undskyld, men der findes ikke et andet ord for det end racisme.«

Både Haiti og flere afrikanske aktører har også reageret på Donald Trumps opsigtsvækkende udtalelse. Donald Trump har selv givet udtryk for, at han er blevet fejlciteret.

»De fornærmende og forkastelige udtalelser reflekterer på ingen måde de værdier som visdom, selvbeherskelse og dømmekraft, der skal kultiveres af enhver politisk autoritet,« lyder det blandt andet i en udtalelse fra regeringen i Haiti, som også ser udtalelsen som udtryk for et »fejlagtigt og racistisk syn på det haitiske samfund«.

Den holdning deler regeringen i Botswana, mens en talsperson fra Den Afrikanske Union henleder opmærksomheden på, at bemærkningen er mere end almindeligt tonedøv.

»Når man kigger på den historiske virkelighed, hvor mange afrikanere ankom til USA som slaver, går den her udtalelse stik imod al acceptabel opførsel og praksis,« lyder det fra Ebba Kalondo.

De formodede udtalelser har også fået opmærksomhed fra Norge, og ifølge The Huffington Post giver nogle af vores norske naboer på Twitter udtryk for, at de ikke kunne drømme om at flytte til Donald Trumps »lorteland«.