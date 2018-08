FN frygter masseflugt ved angreb i syrisk provins

Vesten skal ikke stå i vejen for en "antiterroroperation" i den syriske Idlib-provins, siger Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, onsdag.

- Denne byld skal fjernes, siger han om diverse oprørsgrupper, der holder til i provinsen, og som Rusland omtaler som "terrorgrupper".

Med udtalelsen puster den russiske udenrigsminister yderligere til spekulationerne om, at et angreb mod militante grupper kan være nært forestående.

- Jeg håber, at vores vestlige partnere ikke vil give efter for oprørernes provokationer og ikke vil obstruere en antiterroroperation, siger Lavrov på en pressekonference.

I løbet af den seneste uge har regeringen i Moskva ifølge nyhedsbureauet AFP beskyldt syriske oprørere for at være i færd med at planlægge et kemisk angreb i den nordvestlige Idlib-provins.

Formålet skulle være at fremprovokere vestlige luftangreb mod Moskvas allierede i hovedstaden Damaskus, Bashar al-Assad.

Der har længe været en forventning om, at styrker, der kæmper for Assad-regimet, vil angribe den sidste større oprørsbase i den nordvestlige Idlib-provins. Der bor omkring to millioner mennesker i området.

En repræsentant for FN's humanitære koordinationskontor (Ocha) i Damaskus siger, at et angreb i Idlib vil være katastrofalt.

- Vi frygter, hvis der kommer en optrapning af fjendtlighederne i området, at op mod 800.000 mennesker kan blive fordrevet, siger Ocha-repræsentanten, Linda Tom.

Ochas direktør, John Ging, opfordrede tirsdag medlemmerne af FN's Sikkerhedsråd til at "gøre alt, hvad de kan, så vi undgår dette".

Rusland har kæmpet på Assad-styrets side siden 2015.

Mindst 17.997 mennesker er i de seneste tre år blevet dræbt i Syrien af det russiske militær. Det fremgår af en opgørelse lavet af Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr) for få dage siden.

Af dem er mindst 7928 civile, som er dræbt i russiske luftangreb.

/ritzau/AFP