FN frygter en forværring af situationen i Gaza de næste dage

New York. Der er risiko for, at situationen i Gaza forværres i de kommende dage.

Det siger FN-chef for politiske anliggender Tayé-Brook Zerihoun under et møde i Sikkerhedsrådet natten til lørdag dansk tid.

- Israel er nødt til at opretholde sine forpligtelser i henhold til internationale menneskerettigheder og humanitær lov. Dødbringende magt må kun anvendes som sidste udvej.

- Ethvert dødsfald vil blive grundigt undersøgt af myndighederne, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tayé-Brook Zerihoun opfordrer samtidig til, at civile - især børn - ikke målrettes

Fredag blev 17 mennesker - heriblandt børn - dræbt i sammenstød med israelske soldater ved grænsen til Gazastriben.

- Palæstina betragter Israels handlinger som en massakre mod vores folk, sagde FN-ambassadør Riyad Mansour forud for mødet i FN's Sikkerhedsråd.

I samme ombæring opfordrede han Sikkerhedsrådet til at handle og beskytte den civile befolkning i Gaza, skriver nyhedsbureauet dpa.

Efter mødet natten til lørdag dansk tid opfordrer FN's generalsekretær, António Guterres, til en uafhængig undersøgelse af fredagens døde og tilskadekomne. Det oplyser generalsekretærens talsmand.

- Han (Guterres, red.) appellerer også til at afstå fra enhver handling, der kan føre til yderligere tab og især handlinger, som kan skade civile, udtaler Farhan Haq ifølge Reuters.

Titusindvis af palæstinensere demonstrerer ved grænsen mellem Gaza og Israel. Både kvinder, mænd og børn deltager.

Fredag blev der registreret flere end 1400 tilskadekomne under protesterne. Det oplyser sundhedsministeriet i Gaza ifølge nyhedsbureauet AFP.

Med demonstrationerne kræver palæstinenserne, at folk, som blev fordrevet fra deres hjem ved Israels oprettelse i 1948, skal kunne vende tilbage.

De israelske myndigheder har været forberedt på protesten, som er planlagt til at vare indtil 14. maj. Den dato forventer USA at åbne en ny ambassade i Jerusalem. Dagen markerer også 70-året for oprettelsen af staten Israel.

/ritzau/