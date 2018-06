FN fordømmer Israel for drab på palæstinensere

København. FN's Generalforsamling stemmer med et stort flertal for at bebrejde Israel for drabet på over 120 mennesker i Gaza, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig afviser FN USA's forslag om at fordømme Hamas for drabene.

FN-resolutionen blev stemt igennem med 120 stemmer for og 8 imod, mens 45 afstod fra at stemme.

Dermed fordømmes Israel for "overdreven magtanvendelse" i Gaza mod civile palæstinensere.

Og FN's generalsekretær, António Guterres, opfordres desuden til at anbefale international beskyttelse i det palæstinensiske område.

Siden slutningen af marts er over 120 civile blevet dræbt i Gaza, hvoraf størstedelen er palæstinensere. Langt de fleste var ubevæbnede demonstranter.

/ritzau/