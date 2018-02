FN-chef til Syrien: Stop dette helvede på jord

De krigsførende parter i Syrien må stoppe »dette helvede på jord« og sætte den 30 dage lange våbenhvile i værk, som stormagterne i weekenden blev enige om i FN.

Det siger FN's generalsekretær, António Guterres.

En række FN-organisationer står klar til at levere nødhjælp, der kan redde liv, og evakuere svært sårede fra Østghouta. Området kontrolleres af oprørere.

Enklaven ligger uden for hovedstaden Damaskus, og her har 400.000 mennesker levet under belejring fra den syriske hær. Flere hundrede er dræbt under den seneste uges angreb.

»Østghouta kan ikke vente. Det er på høje tid at stoppe dette helvede på jord,« siger Guterres på FN's Menneskerettighedsråds møde i Geneve.

På mødet er også den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA). Han siger i sin tale, at de skyldige for drabene i Syrien må stilles til ansvar før eller siden.

»Sikkerhedsrådets enstemmige vedtagelse af en våbenhvileresolution i lørdags var et skridt i den rigtige retning for Syrien og tænder et lille håb.«

»Men vi må ikke være naive. Resolutionen skal implementeres. Alle magter - også Rusland - har nu et ansvar for, at det syriske regime stopper sine bombardementer og tillader humanitær adgang,« siger Samuelsen.

Den syriske hær fortsatte mandag sine angreb på Østghouta.

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der sædvanligvis er velorienteret om kampe i Syrien, blev mindst ti civile dræbt mandag morgen, da regeringen sendte fly ind for at bombe området. Det skriver AFP.

»Ni civile fra den samme familie blev dræbt efter midnat i Douma af regimet,« fortæller Rami Abdel Rahman, der fra London leder observatørgruppen.

Læger uden Grænser siger på baggrund af oplysninger fra klinikker, som organisationen direkte støtter, og kontakter til hospitaler i Østghouta, at 630 mennesker er dræbt fra 18. til 25. februar.

Over 3300 er såret i samme periode, hedder det.

/ritzau/Reuters