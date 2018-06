FN beklager USA's udmelding af UNHCR - Israel glæder sig

Washington. Israel er godt tilfreds med, at USA trækker sig fra FN's Menneskerettighedsråd, UNHCR.

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, kalder beslutningen "modig", skriver nyhedsbureauet AP.

Han støtter USA's opfattelse af, at UNHCR "har vist sig som en partisk, fjendtlig og anti-israelsk organisation, som har svigtet sin mission om at beskytte menneskerettighederne", udtaler Netanyahu i en pressemeddelelse.

Udmeldingen kommer, kort efter at den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley, og USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, sent tirsdag aften dansk tid annoncerede, at USA ikke længere vil være en del af menneskerettighedsrådet.

Årsagen er blandt andet, at USA mener, at rådet har en politisk slagside og er urimeligt kritisk over for Israel.

Den amerikanske udmelding bliver modtaget med stor ærgrelse i FN.

FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad al-Hussein, udtrykker på Twitter beklagelse over USA's beslutning, som han kalder "skuffende, men ikke overraskende".

- I lyset af menneskerettighedernes tilstand i nutidens verden burde USA optrappe landets indsats frem for at trække sig, skriver han.

Præsidenten for FN's Menneskerettighedsråd, slovakken Vojislav Suc, anerkender dog USA's ret til at forlade rådet.

- Det er op til enhver stat at beslutte, hvorvidt den vil være medlem af rådet, sagde han onsdag forud for den amerikanske udmelding.

EU kritiserer ligeledes, at USA forlader menneskerettighedsrådet.

Beslutningen "risikerer at underminere USA's rolle som forkæmper og tilhænger af demokrati på verdensplan", siger Maia Kocijancic, talskvinde for EU, ifølge AP.

Også Storbritanniens udenrigsminister, Boris Johnson, kritiserer USA for udmeldingen, som han kalder "beklagelig".

- Vi har ikke langt skjul på, at Storbritannien gerne vil reformere FN's Menneskerettighedsråd, men vi er dedikeret til at arbejde for at styrke rådet indefra, siger han i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

