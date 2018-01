FN beder om stor hjælpepakke til palæstinensiske flygtninge

FN's hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten, UNRWA, beder om 800 millioner dollar til at hjælpe palæstinensiske flygtninge i Syrien, Gazastriben og Vestbredden.

Det siger chef for UNRWA Peter Krahenbul. Anmodningen kommer efter at USA har trukket 300 millioner dollar fra årets støtte til organisationen.

»Det er ikke første gang i vores lange og stolte historie, at vi møder udfordringer af denne natur. Men finansielt er det den alvorligste krise nogensinde i agenturets historie,« siger han.

USA's præsident, Donald Trump, besluttede, at landet i år kun vil sende 60 millioner dollar til UNRWA. Sidste år sendte USA 360 millioner dollar til FN-organisationen.

Peter Krahenbul mener, at der er politiske grunde til den mindre støtte. Han henviser blandt andet til beslutningen fra den palæstinensiske ledelse om at skære båndet til Trump-administrationen, efter at USA anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad.

»Beslutningen (om at beskære støtten, red.) har politiske dimensioner, som jeg synes bør undgås.«

»Det er meget tydeligt, at USA's beslutning ikke er relateret til vores præstationer,« siger Peter Krahenbul.

Palæstinenserne ser Østjerusalem som hovedstaden i en fremtidig palæstinensisk stat, og derfor ønsker de ikke længere USA som mægler i konflikten mellem Israel og palæstinenserne.

Peter Krahenbul understreger, at humanitær støtte skal være fritaget fra en politisk agenda.

»Hele pointen med at støtte folkegrupper i konfliktramte områder er, at man ikke behøver at være enig med lederskabet. Man er kun bekymret for folkegruppernes velbefindende.«

UNRWA hjælper 5,3 millioner palæstinensiske flygtninge i Jordan, Libanon, Syrien, Vestbredden og Gazastriben.

Danmark har ligesom de andre nordiske lande ikke skåret i støtten til UNRWA.

/ritzau/