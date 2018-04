Flyselskaber advares om forestående angreb i Syrien

Myndighed advarer luftfartsselskaber om angreb i Syrien

Eurocontrol, der er den europæiske organisation for luftfartens sikkerhed, advarer luftfartsselskaber om at udvise særlig forsigtighed under flyvninger over den østlige del af Middelhavet.

Det skyldes risikoen for et muligt luftangreb mod Syrien inden for de kommende 72 timer.

Eurocontrol oplyser, at der kan blive lanceret et missilangreb i perioden, og at det kan forstyrre flyenes navigationssystemer.

Læs også Mellemøsten venter nervøst på Trumps reaktion i Syrien: »Alle er lige nu usikre«

USA's præsident, Donald Trump, og en række allierede har diskuteret et muligt angreb mod Syrien, efter at styret angiveligt stod bag et kemisk angreb i byen Douma i weekenden.

Donald Trump aflyste tirsdag en rejse til Latinamerika senere på ugen for at forberede en reaktion på angrebet. Det oplyser Det Hvide Hus tirsdag amerikansk tid.

I advarslen fra Eurocontrol fremgår det ikke, hvem der ventes at stå bag det omtalte angreb i Syrien.

Læs også Assads kemiske angreb må ikke gå ubesvaret hen

- På grund af et muligt luftangreb i Syrien med et luft-til-jord-missil eller et krydsermissil i løbet af de næste 72 timer og risikoen for midlertidige forstyrrelser af radionavigationsudstyr kræves der ekstra forsigtighed i planlægning af flyvninger over det østlige Middelhav/Nicosia/FIR-område, skriver Eurocontrol.

Myndigheder i flere lande har tidligere udsendt advarsler om flyvninger over syrisk luftrum. Derfor undgår de fleste luftfartsselskaber at flyve over Syrien.

De eneste kommercielle fly, der natten til onsdag fløj i det syriske luftrum, var fra Syrian Air og det libanesiske Middle East Airlines. Det viser oplysninger for websiden Flightradar24.

Læs også Firas er flygtet til Syriens næste slagmark: »Det er et af de sværeste valg, jeg nogensinde har måttet træffe«

Nicosia, som Eurocontrols advarsel omtaler, dækker området over og omkring Cypern.

Luftfartsmyndigheder har skærpet sikkerheden ved flyvninger over konfliktzoner, siden et fly fra Malaysia Airlines blev skudt ned over Ukraine i 2014. Her blev 298 mennesker dræbt.

/ritzau/Reuters

Det Hvide Hus: Præsidenten har magt til at fyre Mueller

Det Hvide Hus understreger tirsdag amerikansk tid, at præsident Donald Trump har beføjelser til at fyre særlig anklager Robert Mueller.

- Vi har fået at vide, at præsidenten bestemt har magten til at træffe den beslutning, siger talsmand Sarah Huckabee Sanders. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Meldingen kommer, efter at FBI mandag ransagede præsidentens personlige advokat Michael Cohens hjem og kontor.

Læs også Mueller slår til igen: FBI ransager Trumps advokat i sag om sex med pornostjerne – og præsidenten eksploderer

- Jeg synes, præsidenten har gjort det klart, at dette er gået for vidt, siger Sanders på et pressemøde tirsdag.

Robert Mueller er blevet sat i spidsen for en undersøgelse af, hvorvidt russiske aktører samarbejdede med Trumps stab under præsidentvalgkampen i 2016.

Præsidenten har kaldt undersøgelsen "en heksejagt", men har flere gange afvist, at han overvejer at fyre Robert Mueller.

Robert Mueller har blandt andet undersøgt mulig hvidvask af penge, svindel og hindring af rettens gang udført af personer i Trumps inderkreds.

Læs også Endnu en Trump-toprådgiver forlader posten

Fire tidligere Trump-medarbejdere, heriblandt kampagnechef Paul Manafort og tidligere national sikkerhedsrådgiver Michael Flynn, er allerede blevet sigtet.

Nu er fokus rettet mod Michael Cohen, der som præsidentens personlige advokat formodes at kende til præsidentens finansielle og private forhold.

Donald Trump skulle gå med seriøse overvejelser om at fyre vicejustitsminister Rod Rosenstein efter mandagens ransagninger. Det fortæller flere kilder med kendskab til sagen til tv-stationen CNN.

Læs også Trump accepterer ikke, at USA udfordres som supermagt. Om så det koster en »krig« med Kina

En fyring af Rosenstein kan få indflydelse på Robert Muellers undersøgelse, skriver CNN.

Det anses som den mest sandsynlige reaktion fra Trump, da en fyring af Mueller unægteligt vil kaste præsidenten ud i et politisk stormvejr ifølge CNN.

/ritzau/

Trumps advokat revurderer betaling af pornostjerne

Michael Cohen, der er præsident Donald Trumps personlige advokat, siger i et interview, at han i dag ville have håndteret betalingen af pornoskuespilleren Stormy Daniels anderledes. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Udtalelserne faldt tirsdag aften i et interview med tv-stationen CNN og er de første fra Cohen, siden hans kontor og hjem blev ransaget af FBI mandag.

Læs også Trump bliver næppe væltet af påstået affære, men den kan svække hans troværdighed yderligere

Michael Cohen siger, at han stadig er loyal over for præsidenten. Cohen betalte Stormy Daniels 130.000 dollar i slutningen af valgkampen i 2016.

Det skulle forhindre pornostjernen i at tale offentligt om et påstået seksuelt forhold mellem hende og Donald Trump.

Michael Cohen understreger i interviewet med CNN, at betalingen skete i fuld overensstemmelse med loven.

Læs også Trumps taler skaber forvirring om USAs soldater: »Ved amerikanerne overhovedet, hvad de laver?«

Advokaten tilføjer i øvrigt, at FBI-agenterne, der ransagede hans kontor og hjem, "var ekstremt professionelle, høflige og respektfulde", skriver Reuters.

Præsident Donald Trump har kaldt FBI's ransagninger "en skændsel".

Det er fortsat uklart, præcist hvad FBI-agenterne søgte efter under mandagens ransagninger.

En kilde med kendskab til sagen siger ifølge Reuters, at agenterne ledte efter information om betalingen til Stormy Daniels.

Ransagningskendelsen omfattede ifølge The New York Times også dokumenter, der kunne kaste lys over en betaling på 150.000 dollar til den tidligere Playboy-model Karen McDougal.

Læs også »Det usædvanlige ved Trump er, hvor hurtigt han har gjort militæret til sin sølvkugle«

Efterforskningen skal ifølge Reuters' kilde afsløre, hvorvidt Michael Cohen har gjort sig skyldig i skattesvindel, skatteunddragelse, hvidvask af penge og andre ting - både privat og i sit arbejde for Donald Trump.

Kilden bekræfter, at FBI-agenterne ledte efter dokumenter om betalingerne. Det skulle dog ikke være "hovedfokus for denne del af efterforskningen", skriver Reuters.

/ritzau/

Zuckerberg beklager datamisbrug over for USA's politikere

Facebook gjorde ikke nok for at forhindre, at personlige oplysninger om 87 millioner Facebook-brugere blev brugt af et privat analyseselskab.

Det erkender Facebooks øverste chef, Mark Zuckerberg, i en høring tirsdag i Senatet i Washington.

- Jeg beklager, siger han under den cirka fem timer lange seance, der sluttede cirka en time efter midnat dansk tid.

Læs også Berlingske sad seks meter fra Zuckerberg, og han undskyldte og undskyldte. Men måske er det bare for sent

Zuckerberg tilføjer, at Facebook er i gang med at undersøge apps, der har adgang til Facebook-brugeres data.

Han mener, at det muligvis kan dreje sig om titusinder af apps.

Hvis disse apps bruger data på ulovlig vis, vil de pågældende apps blive udelukket fra det sociale netværk, lover Facebook-chefen.

- Det vil tage noget tid at gennemarbejde alle de ændringer, vi skal foretage. Men jeg er forpligtet til at gøre det på den rigtige måde, siger den 33-årige mangemilliardær.

Læs også Ekspert: Zuckerberg håndterer datakrise arrogant

Han erkender desuden, at Facebook er "nødt til at være langt bedre" til at håndhæve sine regler om indhold.

Zuckerberg så rolig, men lettere sammenbidt ud, da han trådte ind i mødesalen og tog plads ved et bord midt i rummet.

Det var den første af to høringer i Kongressen, hvor Zuckerberg skal forklare sig. Næste høring finder sted i Repræsentanternes Hus onsdag.

Det var på forhånd ventet, at han ville blive mødt af en byge af skrappe spørgsmål fra senatorerne.

En hel del af spørgsmålene handlede om, hvordan Facebook vil gøre mere for at forhindre, at brugernes data misbruges af tredjepart.

Zuckerberg svarede, at han "principielt" vil støtte lovgivning, der forudsætter tilladelse fra brugerne, før deres data bliver brugt.

Læs også Presset Zuckerberg står over for et af sit livs største udfordringer: Nu risikerer han også gigantiske bøder

For nylig kom det frem, at analyseselskabet Cambridge Analytica fik adgang til data fra 87 millioner Facebook-profiler.

De mange data er tilsyneladende blevet brugt til forsøg på at påvirke amerikanske vælgere, der skulle stemme ved præsidentvalget i 2016.

- Vi vil nå til bunds i, præcis hvad Cambridge Analytica gjorde, lover Zuckerberg.

Skandalen udløste en kampagne på sociale medier om at droppe Facebook. Men Zuckerberg oplyste under høringen, at kampagnen ikke har haft en særlig voldsom effekt.

/ritzau/

Mindst 20 omkommer under forsøg på fangeflugt i Brasilien

Mindst 20 personer blev tirsdag dræbt, da indsatte forsøgte at flygte fra et fængsel i det nordlige Brasilien. Det skriver det brasilianske nyhedsmedie Globo og andre lokale aviser.

Folk uden for fængslet forsøgte med sprængstoffer at sprænge hul i en af fængslets ydermure.

Læs også Brutalt opgør i Brasilien: Bandemedlemmer har invaderet fængselsafdeling, dræbt ni og brændt ligene

De samarbejdede med bevæbnede fanger i Santa Izabel-fængslet i byen Belem.

En politibetjent og 19 af de indsatte og deres hjælpere blev dræbt under en skudveksling i fængslet. Adskillige andre meldes alvorligt kvæstede.

Menneskeretsorganisationer har længe kritiseret brasilianske fængsler for at være overfyldte og kontrolleret af kriminelle bander.

Det fører ofte til store sammenstød mellem rivaliserende bander inde i fængslerne.

/ritzau/dpa

Læs også Brasiliens olympiske tømmermænd: De store arenaer i Rio forfalder

Roma-storm sender Barcelona ud af Champions League

AS Roma skabte tirsdag den store overraskelse, som de færreste havde forventet på forhånd.

Hjemme i Rom slog italienerne til og besejrede FC Barcelona 3-0 i returmødet i kvartfinalen, hvor Barcelona havde vundet første opgør hjemme med 4-1.

Dermed er Roma klar til semifinalen på reglen om udebanemål. Barcelona er derimod sendt ud i mørket i Europas fornemste klubturnering, inden det for alvor bliver spændende.

Læs også Barcelona-træner undskylder CL-exit: Det er smerteligt

Med otte minutter igen headede Konstantinos Manolas bolden i mål til 3-0.

Forinden have Edin Dzeko bragt Roma foran 1-0 i første halvleg, og Daniele De Rossi havde øget til 2-0 på et straffespark efter pausen.

Barcelona tog ellers ikke noget for givet og mødte op i stærkeste opstilling.

Lionel Messi var helt i front med Luis Suarez, og Andrés Iniesta og Sergio Busquets startede på midtbanen.

Hos Roma udgjorde Edin Dzeko og rekordkøbet Patrik Schick angrebet, mens Radja Nainggolan var med i forhold til det første opgør i Barcelona.

Læs også Liverpool-comeback sikrer CL-semifinale i Guardiola-nedtur

Roma havde vundet sine tre seneste hjemmekampe i turneringen uden at indkassere scoringer, og der var da også blot spillet seks minutter, før Roma kom foran.

En lang bold frem til Dzeko blev tæmmet, og angriberen passerede Barcelona-keeper Marc-Andre ter Stegen til 1-0-føring.

Det lykkedes ikke romerne at score yderligere i de første 45 minutter, og derfor skulle Roma frem og score to mål efter pausen.

Efter næsten et kvarter af halvlegen kom der så for alvor kog under kedlen i Rom. Dzeko brød igennem, men han blev flået omkuld med både arme og ben af Gerard Pique, og dommeren fløjtede korrekt for straffespark.

Pique fik en advarsel, og Daniele De Rossi hamrede bolden i mål, og Roma var foran 2-0.

Læs også Nej, gennemsnitlige, fadølssnalrede fodboldfan. Du kan ikke gøre det bedre end Werge og Frimann

Ter Stegen var tæt på at redde, men det hjalp ikke meget, og Barcelona var pludselig under gevaldigt pres.

Messi forsøgte sig med en afslutning uden held, og med et kvarter igen kom Stephan El Shaarawy på banen.

El Shaarawy testede ter Stegen kort efter. Men det var Konstantinos Manolas, der blev helten i Rom.

Det var farvel til Barcelona, da Manolas i det 82. minut med hovedet drejede bolden i mål til 3-0 på et indlæg fra Cengiz Unders.

/ritzau/