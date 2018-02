Flygtningekrisen spøger stadig: Nu udsætter Tyskland retten til familiesammenføring

Flygtningekrisen i efteråret 2015 udløser stadig politisk bølgegang i Tyskland.

Efter en følelsesladet debat i den tyske forbundsdag stemte et flertal torsdag formiddag for at forlænge en foreløbig udsættelse af retten til familiesammenføringer for midlertidigt beskyttede flygtninge med fire måneder.

Forinden havde venstrefløjen luftet anklager om umenneskelige regler og kynisk udlændingepolitik mod både socialdemokrater og konservative. Højrepartiet Alternative für Deutschland advarede om ankomsten af nye bølger af flygtninge til Tyskland, mens den konservative indenrigsminister Thomas de Maizière lovpriste viljen til kompromis som en politisk dyd.

I godt to år har midlertidigt beskyttede flygtninge, der ikke er politisk forfulgt, men alligevel ikke betragtes som sikre i hjemlandet, ikke haft juridisk krav på at kunne hente ægtefæller, børn eller forældre til Tyskland.

Efter ankomsten af næsten en million flygtninge til Tyskland under flygtningekrisen besluttede den socialdemokratisk-konservative forbundsregering i marts 2016 at udsætte retten til sammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse i Tyskland. Den hidtidige ordning udløber d. 17. Marts.

Efter torsdagens afstemning i forbundsdagen kan midlertidigt beskyttede flygtninge pr. 1. august atter søge om familiesammenføringer i et begrænset antal. Fra august indfører Tyskland nemlig et loft på maksimalt 1000 familiesammenførte personer om måneden.

Kriterierne for hvilke og hvor mange flygtninge, der skal kunne søge om familiesammenføring efter d. 1. august er dog stadig højst uklare. Som avisen Frankfurter Allgemeine skrev onsdag: »Ingen ved, hvordan de skal udvælges.«

Uenighed mellem regeringspartier

Torsdagens afstemning er også en sejr for Angela Merkel, der arbejder hårdt på at danne regering med de kriseramte socialdemokrater.

Spørgsmålet om familiesammenføringer for midlertidigt beskyttede har været et af de største stridspunkter i de aktuelle regeringsforhandlinger mellem socialdemokraterne og de to konservative partier CDU/CSU.

Mens socialdemokraterne har ønsket at genindføre retten til familiesammenføring for midlertidigt beskyttede, har de konservative partier ønsket at begrænse antallet af flygtninge, der hentes til Tyskland af deres nærmeste familiemedlemmer.

Eksperter vurderer, at fuld ret til familiesammenføring ville betyde, at mellem 60.000-120.000 kan blive familiesammenført i Tyskland.

Flertal af tyskere mod familiesammenføringer

Trods torsdagens kompromis udlægger socialdemokraterne og de konservative de nye regler højst forskelligt.

Ledende konservative fra CSU i Bayern hævder, at de med de nye regler har fået bremset retten til familiesammenføringer for midlertidigt beskyttede. Socialdemokraterne hævder derimod, at de med kompromiset har sikret retten til familiesammenføringer for midlertidigt beskyttede flygtninge.

Et særligt stridspunkt i de aktuelle forhandlinger mellem socialdemokrater og konservative er spørgsmålet om undtagelser i særlige familiesammenføringssager.

Flygtninge, der hverken er midlertidigt beskyttede eller godkendte asylansøgere, kan i særlige tilfælde på grund af personlige omstændigheder få lov til at hente nære familiemedlemmer til Tyskland. Sådanne sager skal lægges oveni de 1000 familiesammenføringer om måneden.

I 2017 blev der i særlige tilfælde givet dispensation til familiesammenføringer i 66 sager, sagde formanden for venstrepartiet Die Linke, Dietmar Bartsch i torsdagens debat i forbundsdagen.

Die Linke og miljøpartiet De Grønne kritiserer de nye familiesammenføringsregler som amoralske og umenneskelige, mens højrepartiet Alternative für Deutschland ser reglerne som utilstrækkelige.

I slutningen af januar havde tyske myndigheder modtaget mere 45.521 henvendelser fra syrere, der ønsker familiesammenføring til Tyskland. Ifølge det tyske udenrigsministerium vedrører flere af henvendelserne flygtninge i Tyskland med midlertidig beskyttelsesstatus.

En nylig måling viser, at 58 pct. af tyskerne er imod at give midlertidigt beskyttede flygtninge ret til familiesammenføringer.

Meget tyder dermed på, at asyl- og udlændingepolitik vil komme til at dominere forårets politiske dagsorden i Tyskland.

Troels Heeger er Berlingskes korrespondent i Tyskland