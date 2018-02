Floridas politikere afviser stramninger efter skoleskyderi

Politikerne i Repræsentanternes Hus i den amerikanske delstat Florida stemte tirsdag imod et forslag om et muligt forbud mod salg og besiddelse af visse typer våben.

Det sker, mindre end en uge efter at 17 personer blev skudt og dræbt under et skoleskyderi i delstaten.

Med stemmerne 71 mod 36 stemte medlemmerne af Repræsentanternes Hus forslaget om våbenstramningen ned.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det var demokraten Kionne McGhee, der tirsdag fremsatte forslaget om at åbne forhandlinger om et muligt forbud mod automatrifler og visse typer ammunition.

Republikanere i både Repræsentanternes Hus og Senatet har sagt, at de vil overveje visse stramninger af våbenlovgivningen.

Det gælder blandt andet forslag om at øge minimumsalderen for våbenkøbere og grundigere baggrundstjek.

I Washington sagde præsident Donald Trump tirsdag, at han vil tage initiativ til at forbyde særlige anordninger, der forvandler almindelig rifler til automatvåben, der kan affyre hundredvis af patroner i minuttet.

Han oplyste ved samme lejlighed, at han vil overveje andre stramninger i våbenlovgivningen efter sidste uges skoleskyderi i Florida.

»For få øjeblikke siden underskrev jeg et notat for at få justitsministeren til at fremsætte et forbud mod alle anordninger, der forvandler lovlige våben til maskinpistoler,« siger Donald Trump fra Det Hvide Hus.

Det skriver Reuters.

Dermed går præsidenten uden om Kongressen, hvor et forbud mod anordningen tidligere er blevet stemt ned. Det skete efter en massakre i Las Vegas, hvor 58 mennesker blev skudt og dræbt i oktober.

M3 er anklaget for at have forurenet Minnesota i mindst 50 år med kemikalier, der sivede ned i jorden og senere ud i floden Mississippi River.

Amerikansk firma indgår milliardaftale over miljøforurening

Det amerikanske konglomerat M3 har indgået forlig i en sag anlagt af delstaten Minnesota over beskyldninger om årtiers miljøforurening.

Det oplyser M3, der producerer værktøj og kontorartikler, tirsdag.

M3 oplyser således, at det vil investere 850 millioner dollar - eller godt 5,1 milliarder kroner - i en statsfond. Fonden skal sikre vandkvalitet og bæredygtighed.

Sagen begyndte i december 2010, da M3 blev anklaget for at have forurenet Minnesota i mindst 50 år med kemikalier, der sivede ned i jorden og senere ud i floden Mississippi River.

I november sidste år meddelte Minnesota, at delstaten er i kontakt med indbyggere, som lider af helbredsproblemer som følge af kemikalierne. Det gælder blandt andet kræft og for tidligt fødte børn.

Tirsdag, da udvælgelsen af nævningene til retssagen gik i gang, satte M3 en stopper for sagen og indgik forlig. Dog afviser selskabet fortsat påstande om forurening.

»Denne aftale afspejler vores engagement i at udvise integritet og drive forretning på en bæredygtig måde, som er til gavn for alle, der bor og arbejder i Minnesota,« udtaler vicedirektør i M3 John Banovetz i en meddelelse.

Guvernør i Minnesota Mark Dayton siger, at han er taknemmelig for, at statsanklager Lori Swanson har løst sagen.

»Denne aftale er et enormt vigtigt skridt mod at beskytte helbredet blandt over 67.000 indbyggere i det østlige Minnesota. De fortjener rent og sikkert drikkevand,« udtaler guvernøren i en meddelelse.

3M blev grundlagt i Minnesota for mere end 115 år siden og beskæftiger 16.000 mennesker i delstaten.

Guvernør Mark Dayton tilføjer, at selskabets »mange positive bidrag« i vid udstrækning overgår »disse uheldige omstændigheder«.

M3 er bedst kendt for sin tape og Post-it-sedler.

»Black Panther« er den første i Marvel-universet med en sort superhelt i hovedrollen.

Sort superhelt hitter i legetøjsbutikker efter biografsucces

På længere sigt har »Black Panther« potentiale til blive en stor og fast del af legetøjsmarkedet, lyder det.

Legetøj og andre produkter, der relaterer sig til den nye superheltefilm "Black Panther", bliver revet ned fra hylderne i USA.

Dermed fortsætter succesen for »Black Panther«, efter at filmen i weekenden åbnede med et brag i de amerikanske biografer.

Filmen er den første i Marvel-universet med en sort superhelt i hovedrollen.

Ifølge flere store spillere på legetøjsmarkedet har karakteren Black Panther potentiale til også på længere sigt at stå side om side med ikoniske superhelte som Spider-Man og Superman i butikkerne.

»Det her er en kæmpe mulighed,« siger John Frascotti, der er præsident hos legetøjsgiganten Hasbro.

»Det er stadig tidligt, men der er helt sikkert tegn på, at det kan blive lige så succesfuldt (som andre store franchises, red.),« siger han videre.

Filmen »Black Panther« slog rekord for en film, der har premiere i februar. Det skete ved at indtjene 242 millioner dollar i åbningsweekenden. Det svarer til godt 1,4 milliarder kroner.

Det er samtidig den bedste indtjenende film nogensinde med hovedsageligt sorte skuespillere på rollelisten.

»Den har overgået alle forventninger,« siger Mark Robben, der er marketingchef hos selskabet Funko, der blandt andet sælger figurer, bamser og tøj fra "Black Panther"-universet.

»Kulturelt er det en vigtig film. Og det resulterer i, at folk vil have et stykke af filmen på deres skrivebord eller T-shirt,« siger han.

Filmen har haft stor succes blandt sorte i USA. Men også hos mange andre rammer filmen plet. Det mener Kimberley Mosley, der er præsident i USA's forening for speciallegetøj.

»Jeg tror, den udfylder et tomrum. Den tjener et formål og kommer til at sælge derefter. Også hos andre end sorte amerikanere,« siger hun.

»Black Panther« fik premiere i danske biografer i sidste uge.

