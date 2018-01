Florida slipper for nye olieboringer ud for kysten

Miami. Efter pres fra guvernøren i Florida har den amerikanske regering besluttet, at der ikke må bores efter nye olie- og gasforekomster ud for delstatens kyster.

Det oplyser USA's indenrigsminister, Ryan Zinke, tirsdag ifølge nyhedsbureauerne AP og Reuters.

Beslutningen er taget efter et møde mellem Zinke og Floridas republikanske guvernør, Rick Scott.

Indenrigsministeren siger i en erklæring, at han "støtter guvernørens holdning", om at Floridas økonomi i høj grad bygger på indtægter fra turister, og her er kysterne en vigtig faktor.

Nye boringer er "taget af bordet", siger Ryan Zinke efter mødet. På et spørgsmål om, hvad der har fået regeringen på andre tanker, svarer han:

- Guvernøren.

I sidste uge fremlagde indenrigsministeren store ekspansionsplaner om olieefterforskning ud for alle USA's kyster.

Blandt modstanderne af udspillet var både republikanere og demokrater.

Rick Scott fastslog således, at hans højeste prioritet er at sikre beskyttelse af Floridas natur og miljø.

- Det er en god dag for Florida. Jeg mener, at det er meget vigtigt at forsætte vores indsats med at tage vare på miljøet, siger han om den føderale regerings beslutning.

Den demokratiske senator Bill Nelson, der er valgt i Florida, giver ikke meget for Rick Scotts omsorg for miljøet.

Nelson mener, at hele forløbet er iscenesat for styrke Scotts chancer for at blive valgt til Senatet senere i år.

Mødet mellem Zinke og Scott var et "politisk stunt orkestreret af Trumps regering for at hjælpe Rick Scott", lyder det fra Nelson ifølge AP.

- Jeg har brugt hele mit liv på at kæmpe for at holde olieplatforme væk fra vores kyster. Men nu, lige pludselig, annoncerer minister Zinke planer om at bore ud for Floridas kyst, og (fem, red.) dage senere accepterer han "at tage Florida af bordet"? Jeg tror ikke på det, siger Bill Nelson.

Andre republikanske guvernører er ifølge AP også modstandere af planen om at tillade nye olieboringer.

Deriblandt guvernørerne i Maryland, South Carolina og Massachusetts.

Ved præsidentvalget i november var Florida en af de delstater, hvor Donald Trump trak det længste strå.

Præsidenten tilbringer ofte tid i delstaten, hvor han ejer den eksklusive Mar-a-Lago-klub i Palm Beach.

/ritzau/