Flodhest dræber kinesisk turist på fototur i Kenya

Nairobi. En kinesisk turist på 66 år er omkommet, efter han blev angrebet af en flodhest. Turisten var ude at tage billeder ved søen Lake Naivasha, da flodhesten gik til angreb på ham og en anden turist.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som citerer naturmyndigheder i området for oplysningen.

Den anden turist, der er en 62-årig kollega til den omkomne, modtager behandlinger for sine skader på et hospital.

Paul Udoto, der er talsmand for naturmyndighederne, oplyser til nyhedsbureauet AP, at det ikke er klart, hvilke omstændigheder der har fået flodhesten til at angribe turisterne.

Myndighederne forsøger nu at spore flodhesten.

Den kinesiske ambassade har ikke ønsket at give Reuters en kommentar.

Ifølge formanden for en lokal bådejerforening, som den kenyanske avis The Star har talt med, betyder stigende vandstande i søerne, at flodhestene søger længere op på land til nærliggende landbrug og hoteller i jagten på føde.

Efter en tørkeperiode sidste år fik Kenya store mængder regn tidligere i år. Det fik blandt andet Lake Naivasha til at gå over sine bredder.

Søen ligger ifølge det tyske nyhedsbureau dpa 90 minutters kørsel fra hovedstaden Nairobi og er populært blandt turister.

/ritzau/