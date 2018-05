Flere voldsomme eksplosioner har rystet Kabul

Tre voldsomme eksplosioner hurtigt efter hinanden rystede onsdag den afghanske hovedstad, Kabul, hvorefter der blev udløst skudsalver, oplyser politiet og Indenrigsministeriet.

Politiet siger, at selvmordsbombere og bevæbnede mænd øjensynligt gennemførte et koordineret angreb på to politistationer i byen.

En embedsmand i Indenrigsministeriet siger, at en selvmordsbomber sprængte sig selv i luften i en politistations indgang. Politistationen ligger i et kvarter med mange udenlandske ambassader og regeringskontorer.

Derefter kom det til intense skudvekslinger mellem politifolk og militante.

Optagelser på Ariana TV viste en kraftig røgsøjle over politistationen.

»Det andet angreb skete foran et politicenter i Shar-e-Naw i det centrale Kabul,« siger politiets talsmand.

Han siger, at to angribere hurtigt blev skudt og dræbt, mens to sårede er bragt til et hospital.

Ingen gruppe har umiddelbart taget skylden for angrebene.

Snesevis af mennesker er blevet dræbt ved selvmordsangreb i Kabul i de seneste uger - blandt andet ved to eksplosioner den 30. april, som dræbte mindst 26 mennesker - deriblandt ni journalister.

Omkring 45 blev såret ved angrebet, som Islamist Stat har taget skylden for.

En lastbilbombe blev bragt til eksplosion i Kabul i maj sidste år, hvorved omkring 150 mennesker blev dræbt.

/ritzau/AFP