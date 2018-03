Flere personer er tirsdag såret af skud på Great Mills High School i Maryland. Det skriver Reuters. Repræsentanter fra skolen har bekræftet, at den er i såkaldt lockdown, men oplyser, at episoden er under kontrol.

Ifølge det lokale medie The Baltimore Sun er der tale om tre personer. Mediet skriver, at der ikke er dødsfald, men at man derudover ikke kender ofrenes tilstand.

På Twitter opfordrer politiet forældre til at blive væk fra skolen. Skyderiet skete kort før kl. 14 dansk tid.



Henter kort...

Opdateres