Flere dræbte ved masseskyderi i Jacksonville - formodet gerningsmand fundet død

Flere mennesker er dræbt ved et masseskyderi i Jacksonville Florida, oplyser byens sherifkontor på Twitter. Ifølge CNN er er skyderiet sket på en internetcafe i Jacksonville Landing - et indkøbscenter centralt i byen. Her var et ukendt antal mennesker samlet til en e-sportsturnering, hvor deltagerne dystede i spillet »Madden«.

Multiple fatalities at the scene, many transported. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26. august 2018

»Flere døde på stedet, mange bragt væk,« skriver sherifkontoret på Twitter.

Ifølge byens sherifkontor er en formodet gerningsmand fundet død. Det er dog uklart, om der er yderligere en gerningsmand.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26. august 2018

Ifølge NBC News har flere af de deltagende e-spillere skrevet på Twitter, at en mand kom ind og åbnede ild.

Turneringen blev streamet live på nettet. På liveudsendelsen kan man høre skrig og se de tilstedeværende reagere på skyderiet. Derpå afbrydes udsendelsen.

I am literally so lucky. The bullet hit my thumb — Drini Gjoka (@YoungDrini) 26. august 2018

Politiet beder folk holde sig væk fra stedet.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26. august 2018



Henter kort...

Opdateres