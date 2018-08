Flere dræbt ved masseskyderi i Jacksonville - formodet gerningsmand fundet død

OPDATERET 22.33 med oplysninger fra politiets pressebriefing

Flere mennesker er dræbt ved et masseskyderi i Jacksonville Florida, oplyser byens politi på Twitter. Ifølge CNN er er skyderiet sket på en internetcafe i Jacksonville Landing - et indkøbscenter centralt i byen. Her var et ukendt antal mennesker samlet til en e-sportsturnering, hvor deltagerne dystede i spillet »Madden«.

Multiple fatalities at the scene, many transported. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26. august 2018

»Flere døde på stedet, mange bragt væk,« skriver politiet på Twitter.

Kort efter klokken 22.30 oplyser politiet ved en pressebriefing, at stedet er sikret - og at gerningsmanden er fundet død. Der er tale om en hvid mand, men hans identitet er ikke bekræftet. Politiet afviser desuden, at der skulle være tale om flere gerningsmænd.

Politiet oplyser ved pressebriefingen, at de ikke har det komplette overblik over antallet af døde og sårede. NBC News' lokale tv-station First Coast News har tidligere oplyst, at der var tale om fire døde og 11 sårede. Tallet er dog fortsat ikke officielt bekræftet, ligesom det er uklart, om den formodede gerningsmand er talt med.

Ifølge Reuters, der citerer hospitalskilder, er seks skudofre blevet bragt til et nærliggende hospital. Fem af dem er i stabil tilstand, og én er i kritisk.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26. august 2018

Turneringen blev streamet live på nettet. På liveudsendelsen kan man høre skrig og se de tilstedeværende reagere på skyderiet. Derpå afbrydes udsendelsen.

En af deltagerne - Ryan Alemon - som var kommet fra Texas for at deltage i turneringen, siger til CNN, at han løb mod toilettet, da han hørte skud. Han gemte sig der omkring ti minutter.

»Jeg er stadig chokeret. Jeg kan knap tale om det,« siger han.

Politiets specialenheder har sikret området omkring indkøbscentret, men opfordrer fortsat folk til at blive væk fra området.

Artiklen fortsætter under billedet

Politiet blokerer en gade nær Jacksonville Landing i Florida. (Foto: Laura Heald/Ritzau Scanpix)

- Vi beder jer bevare roen og blive, hvor I skjuler jer. Specialstyrkerne foretager en metodisk afsøgning i The Landing. Vi kommer til jer. Lad være med at komme løbende ud, advarer politiet på Twitter.

Der bor omkring 800.000 mennesker i Jacksonville.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26. august 2018

