Flere dræbt efter påkørsel af menneskemængde i Tyskland

En varevogn er lørdag eftermiddag kørt ind i en menneskemængde på et centralt beliggende torv i den tyske by Münster, hvor mindst to personer ifølge politiet er dræbt, og omkring 20 er såret.

Den formodede gerningsmand skød ifølge politiet i Münster sig selv, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

På et pressemøde her til aften bekræfter indenrigsminister i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, at der ikke er tegn på, at angrebet er islamistisk.

I modsætning til de oprindelige meldinger om fire dræbte mistede tre personer livet under hændelsen i Münster. Det drejer sig om to ofre, der var ansatte i den lokale café og den formodede gerningsmand, lød det fra Herbert Reul på pressemødet.

Tidligere på aftenen har Süddeutsche Zeitung og flere andre tyske medier skrevet, at den formodede gerningsmand angiveligt er en tysker, som havde psykiske problemer. Herbert Reul bekræfter, at der er tale om en tysk statsborger.

Politiet venter lørdag aften angiveligt på, at teknikere får undersøgt, om der er sprængstoffer i den formodede gerningsmands hjem, inden de selv ransager stedet, skriver Süddeutsche Zeitung.

Seks af de omkring kvæstede er i kritisk tilstand, rapporterer avisen Bild. Det har politiet ikke bekræftet.

Politiet har tidligere udtalt, at faren var ovre i den vesttyske by, der ligger tæt på den hollandske grænse godt 100 kilometer nord for Dortmund.

Lokale beboere er i øjeblikket afskåret fra at komme ind i deres huse og lejligheder i den aflukkede del af byen, fordi politiet angiveligt stadig undersøger den formodede gerningsmands bil, skriver Süddeutsche Zeitung.

Baggrunden for det dødelige angreb i Münster ifølge byens borgmester Markus Lewe stadig uklar.

»Hele Münster sørger over denne forfærdelige begivenhed. Vores sympati går til de døde slægtninge. Vi ønsker, at de sårede kommer sig hurtigt,« siger han blandt andet i en video, der er lagt op af et lokalt medie i byen. Borgmesteren har også udtalt sig om hændelsen til tyske medier i en video, der er lagt på Facebook af Aktuelle Stunde.

Varevognen ramte mennesker foran en café med borde og stole opstillet på et torv i Münster.

Svært bevæbnede betjente og brandmænd er fortsat i stort antal på stedet.

Det danske udenrigsministerium skriver, at man skal holde sig væk fra området.

Udenrigsministeriet ved endnu ikke, om der har været danskere til stede på pladsen.

»Frygtelige nyheder fra Münster,« siger Ulrike Demmer, som er talskvinde for den tyske regering.

Kort før jul i 2016 blev 11 mennesker dræbt i et angreb med en lastbil i Berlin.

Tuneseren Anis Amri kørte en kapret lastbil ind i en folkemængde på julemarkedet på Breitscheidplatz, der ligger i hjertet af den tyske hovedstad.

