Fire kvinder beskylder New Yorks statsadvokat for overgreb

New York. New Yorks statsadvokat, Eric Schneiderman, beskyldes for at have været fysisk voldelig over for fire kvinder, som han har haft intime forhold med.

Det skriver The New Yorker mandag.

Schneiderman har i sin rolle som statsadvokat selv stået i spidsen for at bekæmpe overgreb mod kvinder og upassende seksuel adfærd. Blandt andet i sager mod den vanærede producer Harvey Weinsteins selskab.

Men nu beskylder fire kvinder altså Schneiderman selv.

To kvinder, der står frem med navn, siger, at Schneiderman flere gange slog dem, mens deres forhold stod på.

Ingen af kvinderne gik til politiet. De fortæller, at de i stedet søgte hjælp fra læger og fortalte nære venner om hændelserne.

/ritzau/AP