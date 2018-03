Fire grunde til Kim Jong-un besøger Kina netop nu

Da et pansret tog i søndags rullede ind på perronen på hovedbanegården i Beijing, var stationen efter sigende aldeles spærret af. I flere dage inden cirkulerede der rygter om, at toget tilhørte den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

I nat dansk tid blev det så offentliggjort, at toget rent faktisk kom fra Nordkorea, og at der var tale om et nordkoreansk statsbesøg - Kim Jong-uns første, siden den 31-årige leder kom til magten i 2011.

Berlingske har spurgt Nordkorea-kender og direktør ved Nordisk Institut for Asienstudier, Geir Helgesen, om de bagvedliggende årsager til statsbesøget.

1. Der vil komme et møde mellem Kim Jong-un og Donald Trump

»Det handler om, at man regner med, at det annoncerede møde mellem Kim Jong-un og Donald Trump bliver til noget. Det møde har begge lande haft en interesse i at koordinere. Kim Jong-un vil nok gerne fortælle, hvorfor han har ønsket mødet med Trump, og omvendt vil Xi Jinping, der har mere erfaring fra international politik, og som har mødt Trump, dele ud af sin erfaring,« siger Geir Helgesen og fortsætter:

»Samtidig er det et udtryk for, at Nordkorea accepterer, at Kina spiller en central rolle i mødet. Det kan man også se ud fra lokaliteten, hvor mødet bliver afholdt. Stedet, hvor samtalerne foregår, viser, hvem der er den centrale. Og i dette spil er det altså Kina, der er den centrale.«

2. Kina vil spille en rolle

»Kina har ingen interesse i, at det går Nordkorea dårligt. For nyligt meldte Kina, at såfremt Nordkorea bliver angrebet, vil det blive betragtet som et angreb på Kina. Men at Nordkorea, såfremt landet angriber andre lande, står på egne ben. Det var en klog udmelding - både over for USA og Nordkorea,« siger direktøren for asienstudier og uddyber:

Kina vil maksimere sin indflydelse i regionen, og for Kina er Nordkorea en del af et større spil mellem USA og Kina. Der står amerikanske tropper i Sydkorea under påskud af den militære trussel fra Nordkorea, men Kina har haft svært ved at tro på, at Nordkorea var en reel militær trussel. Kina har flere gange meddelt USA, at Nordkorea er en undskyldning for USA til at opbygge den militære styrke i Kinas region,« siger Geir Helgesen.

3. Nordkorea vil møde Trump med Kinas opbakning i ryggen

»Det er selvfølgelig fornuftigt af Kim Jong-un, at han forud for et møde med Trump fremstår som én, der har samtaler med sine naboer og især sin beskytter, som jo er Kina - det giver mere ballast i forhandlingerne. Samtidig kan det få én til at tro, at Kim Jong-un faktisk gør sig nogle fornuftige overvejelser. I vores del af verden har der været en ønsketænkning om, at Kina ville slå hånden af Nordkorea og lade landet sejle sin egen sø. Dette er ikke tilfældet,« siger Geir Helgesen.

4. Større forandringer i sigte?

»Man kan også sætte spørgsmålstegn ved, om opbakningen forud for et Trump-topmøde er eneste årsag til Kim Jong-uns besøg. Man kan forestille sig, at mødet ligeledes er udtryk for, at Nordkorea nu efter rigtig mange år endelig vil tale med Kina om, hvordan landet har ændret sin økonomi fra at være et forholdsvis lukket land til nu at være en økonomisk supermagt,« siger Nordkorea-kenderen og fortsætter:

»Kina har også brugt en del kræfter på at vise Nordkorea, at dette faktisk er en mulighed. Er dette tilfældet, kan man forestille sig, at man fremover vil se Nordkorea bevæge sig i retning af den kinesiske model og ikke så meget efter sin egen model, hvor man isolerer sig fra omverdenen og klarer sig selv.«