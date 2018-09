Fire børn dræbt da tog rammer ladcykel i Holland

Fire børn har torsdag mistet livet, da et tog er kørt ind i en ladcykel nær byen Oss i Holland. To personer er desuden alvorligt såret. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Kun meget få detaljer fra ulykken er blevet fremlagt, ud over at den er sket på et togspor i Oss, som ligger 100 kilometer sydøst for Amsterdam.

Ifølge hollandske medier er den sket ved en overgang over togsporet, skriver AP.

Det franske nyhedsbureau AFP har fået en kommentar fra Hollands statslige togselskab, NS.

»Det er forfærdelig ulykke,« siger en talsmand ifølge AFP.

Politiet har over for AFP bekræftet, at et tog er kollideret med en trehjulet cykel.

»Fire børn er dræbt i ulykken. Redningsfolk er på vej,« skriver den lokale politikreds i Brabant på Twitter ifølge AFP.

De to sårede er en kvinde og et barn.

