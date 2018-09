Filippinernes præsident vil have kritiker anholdt

En filippinsk senator, Antonio Trillanes IV, der er præsident Rodrigo Dutertes hårdeste kritiker, modsætter sig, hvad han kalder en illegal anholdelsesordre, og har forskanset sig i Senatet.

Senatoren siger til journalister, at hans advokat har appelleret til højesteret for at få den til at tage stilling til Dutertes anholdelsesordre. Den er en ophævelse af en amnesti, som senatoren fik efter at have deltaget i mislykket kup år tilbage.

Duterte har også givet justitsministeriet og militæret ordre til at retsforfølge Trillanes, som er tidligere officer i flåden.

Trillanes henstiller til politiet og militæret om ikke at følge Dutertes "illegale ordre". Han siger, at anklagerne om, at han deltog i et kupforsøg, blev opgivet i 2011, da han fik amnesti af landets tidligere præsident.

I en tale henvendt til ledende politifolk og officerer i hæren siger senatoren, at de ikke skal lade sig presse, da Duterte ikke vil være præsident så længe endnu.

- Gør ikke noget illegalt eller forfatningsstridigt, siger han.

Dutertes ordre blev offentliggjort tirsdag, da præsidenten var på besøg i Israel.

Den 47-årige senator var fængslet i adskillige år for at være involveret i tre voldelige opstande i militæret fra 2003 til 2007. Opstandene var rettet mod korruption i regeringsapparatet.

Duterte har åbent givet udtryk for sin vrede mod Trillanes, som har beskyldt præsidenten for korruption i stort omfang og for at være involveret i handel med illegale stoffer. Duterte afviser beskyldningerne.

Filippinernes politiske kultur har altid været præget af vold, men Dutertes kampagne mod narkotika er blevet voldsomt kritiseret af menneskerettighedsgrupper.

Politiet siger, at 4410 formodede narkotikahandlere eller narkomaner er blevet dræbt i den såkaldte krig mod narkotika, som Duterte indledte kort efter sin valgsejr i 2016.

Det reelle dødstal er ifølge menneskerettighedsgrupper tre gange så højt, og overvågningsgrupper og aktivister siger, at mange er blevet dræbt uden at der forelå nogen beviser mod dem.

/ritzau/AP