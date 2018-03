Filippinerne går imod domstol i opgør om narkokrig

Manila. Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, siger onsdag, at han vil trække sit land ud af den traktat, som ligger til grund for Den Internationale Straffedomstol (ICC).

Straffedomstolen er ved at efterforske de filippinske myndigheders omstridte og blodige kamp mod narkotikakriminalitet.

- Jeg giver derfor meddelelse om en tilbagetrækning, så Filippinerne trækker dets ratificering af Rom-statutterne tilbage med øjeblikkelig virkning, siger Duterte i en pressemeddelelse.

- ICC bliver brugt som et politisk værktøj mod Filippinerne, siger Duterte.

Politiet i Filippinerne siger, det har dræbt næsten 4000 formodede narkokriminelle under en omfattende kampagne mod stoffer, smuglere og narkomaner.

Menneskerettighedsgrupper siger, at antallet af dræbte er tre gange så højt som det, myndighederne oplyser.

Læs også Har Pia Kjærsgaard ret? Så meget tjener skolelæreren, chefkonsulenten, overlægen og 29 andre offentligt ansatte

FN's menneskerettighedschef antydede i sidste uge, at den filippinske præsident bør underlægge sig "en psykiatrisk udredning", efter at han havde fremsat "uacceptable bemærkninger om nogle ledende menneskerettighedsforkæmpere".

Menneskerettighedschef Zeid Ra'ad al-Hussein har krævet, at Menneskerettighedsrådet, som har Filippinerne blandt dets 47 medlemslande, indtager en markant holdning over for de mange angreb i Filippinerne.

Menneskerettighedschefen siger, at Duterte har beskyldt en række højtstående FN-repræsentanter for at tilhøre en af Filippinernes kommunistiske oprørsgrupper.

Beskyldningerne har bragt omkring 600 mennesker livsfare, siger menneskeretsgruppen Human Rights Watch.

De fleste filippinere støtter krigen mod narkotika, og Duterte er fortsat generelt en populær præsident.

/ritzau/AFP