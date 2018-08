Fertilitetslæge brugte anonymt sin egen sæd – nu står de voksne børn tilbage med svære spørgsmål

Når par henvendte sig til Dr. Donald Clines fertilitetsklinik i Indianapolis for at få hjælp til at få et barn, sørgede lægen for at inseminere kvinderne med sæd fra anonyme donorer.

Troede de.

Men det var langt fra i alle tilfælde, at der var tale om anonyme donorer, skriver The New York Times. Nu har det vist sig, at den sæd, som flere af kvinderne blev insemineret med, istedet kan være lægens egen sæd. Det har skabt voldsomme frustrationer og masser af vrede, ikke alene blandt de barnløse kvinder og mænd, som opsøgte fertilitetsklinikken, men også blandt de mange børn, der kom ud af det op gennem 70ene og 80erne, og som i dag er voksne.

Mange af dem har nu en mistanke om, at de kan være biologiske børn af Dr. Donald Cline.

Det her er meget, meget følsomt og eksistentielt på en masse planer. Er jeg den, jeg er, fordi Dr. Cline måske er min biologiske far? Matt White, donorbarn

Hvor mange kvinder er blevet insemineret med lægens egen sæd, og hvor mange børn er Dr. Cline far til? Hvorfor gjorde han det? Det er, hvad de implicerede i dag spørger sig selv om.

Forventer, antallet af halvsøskende vil stige

De myndigheder, som har efterforsket sagen, har gennem et firma foreløbig fået DNA-testet to kvinder, som har vist sig at være biologiske børn af Dr. Cline.

En amerikansk læge brugte egen sæd til donorbørn. Foto: iris

Gennem forskellige genetiske websites har snesevis af kvinder og mænd desuden fundet frem til, at de er halvsøskende. Jacoba Ballard, 38, er en af dem, og hun forventer, at antallet af kvinder og mænd, der finder ud af, de er halvsøskende, vil stige.

Matt White kan også være biologisk barn af Donald Cline.

»Det her er meget, meget følsomt og eksistentielt på en masse planer. Er jeg den, jeg er, fordi Dr. Cline måske er min biologiske far? Er jeg virkelig biologisk søn af en mand, der kan finde på den slags,« har Matt White sagt.

»Der er tidspunkter, hvor jeg er meget vred, og meget forvirret. Hvorfor gjorde han det?«

Dr. Cline har ifølge The New York Times nægtet at besvare spørgsmål og er ikke vendt tilbage, selv om der er lagt telefonbeskeder. Peter Pogue, hans forsvarer, siger, at Dr. Cline vil fortsætte med at forsvare sig selv i relevante fora, og at han ellers ikke har til hensigt at svare på spørgsmål.

365 dages fængsel

I december blev Dr. Cline i to tilfælde erklæret skyldig. Han indrømmede, at han i de to tilfælde selv havde været donor. Det fik han 365 dages fængsel for, som dog blev suspenderet. Han har desuden fået frataget sin licens til at praktisere som læge, selv om han gik på pension i 2009.

Efterforskningen af Dr. Clines virksomhed begyndte i 2014 og 2015, efter at en gruppe kvinder gennem biologiske test på forskellige websites havde fundet ud af, at de var halvsøskende, og at de alle var blevet til på Dr. Clines fertilitetsklinik.

Gennem det genetiske website 23andMe opdagede kvinderne, at der var otte halvsøskende fra Dr. Clines klinik. Ifølge anklagerne var det i modstrid med Dr. Clines forklaring om, at der kun var tre graviditeter i alt fra en enkelt donor. Yderligere undersøgelser af websites med genetiske test har ifølge anklagerne vist en genetisk forbindelse til Dr. Clines familie.

Retssagen mod Dr. Cline er kompliceret, fordi man i delstaten Indiana, hvor han havde sin fertilitetsklinik, ikke har en lov, der kriminaliserer, at en læge bruger sin egen sæd.

»Jeg vil have loven ændret. Jeg vil have, at den slags læger skal holdes ansvarlige for det, de har gjort,« siger Jacoba Ballard til The New York Times.

Historien om Dr. Cline minder i øvrigt om en sag fra Holland, hvor en afdød fertilitetslæge på lignende vis anklages for at have brugt egen sæd til at inseminere kvinder.