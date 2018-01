Fem tyske partier vil skærpe love om had mod jøder

Berlin. En række primært arabiske grupper har på det seneste brændt det israelske flag af under demonstrationer Berlin.

Det får nu fem partier fra den tyske forbundsdag til at foreslå, at de tyske love vedrørende had mod jøder bliver skærpet.

Både straffeloven og retten til at forsamles skal ændres, mener Angela Merkels konservative blok CDU/CSU, socialdemokratiske SPD, liberale FDP og Miljøpartiet De Grønne.

Die Linke og Alternative für Deutschland (AfD) er ikke med i forslaget.

Selv om størstedelen af forbrydelser mod jøder i Tyskland udføres af højreradikale og nynazister, er partierne bekymret over en stigende antisemitisme blandt nytilkomne arabiske migranter.

Det skete blandt andet i december. Her satte en gruppe ild til det israelske flag i protest over præsident Donald Trumps beslutning om at anerkende hele Jerusalem som Israels hovedstad.

- Vi vil lige så lidt tolerere spirende antisemitisme på grund af indvandring som de eksisterende former for antisemitisme i Tyskland.

Det siger Volker Kauder, som er gruppeleder for den konservative blok i underhuset.

Forslaget præsenteres torsdag. Heri peger partierne på Tysklands særlige ansvar for at bekæmpe had mod jøder, fordi nazisterne var skyld i seks millioner jøders død.

- Vi kan ikke tillade, at had eller vold mod vore jødiske medborgere spredes, siger Volker Kauder og fortsætter:

- Alle tyskere har fortsat pligt til at være særligt årvågne her.

/ritzau/dpa